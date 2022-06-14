Аксенов признал Зеленского военным преступником

Зеленский в очередной раз пообещал «вернуть Крым и Донбасс» Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал судить президента Украины Владимира Зеленского как военного преступника. Накануне украинский лидер в очередном видеообращении пообещал вернуть «все потерянные Украиной территории, включая Крым».

«Тот факт, что военный преступник, исполняющий роль президента, кривлялся на фоне варварских обстрелов Донбасса, которые, вне всяких сомнений, ведутся по его указанию, не случаен. Намек более чем прозрачный: нам дают понять, что геноцид мирного населения будет продолжаться везде, куда только сможет дотянуться киевский режим», — написал Аксенов в Telegram.

Глава республики Крым подчеркнул, что Зеленский будет угрозой для России. Поэтому нужен «полный разгром врага, только победа».

Ранее Аксенов заявлял, что российская спецоперация была неизбежна, так как Украина была готова напасть на Крым и Донбасс. Спецоперация по денацификации и демилитаризации проводится с 24 февраля по указанию президента РФ Владимира Путина.

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