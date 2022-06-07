Глава Крыма: спецоперация опередила атаку Киева на Крым и Донбасс

07 июня 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Сергей Аксенов заявил, что Украина была готова напасть на Крым и Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина была готова напасть на Крым и Донбасс, российская спецоперация была неизбежна. Об этом заявил глава полуострова Крым Сергей Аксенов. «К сожалению, есть потери и среди ребят — крымчан. Но понимаем, насколько это было важно. Они обеспечивают будущее своей страны. В такой ситуации — мы избежали гораздо больше потерь. То, что там происходило, нападение на Крым и Донбасс готовилось», — сказал Аксенов в эфире совместного проекта «Соловьев LIVE» и «Крым 24», который транслировался на RuTube. По его мнению, проведение спецоперации на Украине было неизбежным. «Красная черта, которую перешли западные страны, которые подстрекали украинских нацистов, накачивали рекомендациями, материалами, оружием. Специальная военная операция была неизбежна», — отметил политик. Он уверен, что президент России Владимир Путин принял важное и правильное решение. Мы его поддерживаем, подчеркнул глава Крыма. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Все самое важное о спецоперации на Украине за сутки — в одном письме. Подпишитесь на наш дайджест!

Украина была готова напасть на Крым и Донбасс, российская спецоперация была неизбежна. Об этом заявил глава полуострова Крым Сергей Аксенов. «К сожалению, есть потери и среди ребят — крымчан. Но понимаем, насколько это было важно. Они обеспечивают будущее своей страны. В такой ситуации — мы избежали гораздо больше потерь. То, что там происходило, нападение на Крым и Донбасс готовилось», — сказал Аксенов в эфире совместного проекта «Соловьев LIVE» и «Крым 24», который транслировался на RuTube. По его мнению, проведение спецоперации на Украине было неизбежным. «Красная черта, которую перешли западные страны, которые подстрекали украинских нацистов, накачивали рекомендациями, материалами, оружием. Специальная военная операция была неизбежна», — отметил политик. Он уверен, что президент России Владимир Путин принял важное и правильное решение. Мы его поддерживаем, подчеркнул глава Крыма. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля ВСУ должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.