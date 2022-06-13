В ХМАО очевидцы сняли видео нападения собаки на играющего ребенка

Отгонять собаку пришлось прохожим Фото: Игорь Меркулов

В Югорске (ХМАО) на детской площадке собака накинулась на ребенка. Спасать малыша от лающего животного пришлось прохожим. Информация об этом появилась ВКонтакте на странице сообщества «Подслушано Советский ХМАО».

«И вот как ходить пешком, как гулять с детьми? Как их отпускать даже на площадку гулять?», — пишет в сообщениях под постом жительница округа Елена Малюгина.

Бездомная собака расположилась у горки на детской площадке, а когда туда подошел ребенок, начала лаять на него. Выгонять животное пришлось проходившему рядом мужчине. В администрации Югорска сообщили, что данное животное уже поймано сотрудниками отлова и помещено на передержку. «Если говорить вообще о собаках, то на улицах города их еще достаточно много. Процентов на 95 они уже прошли через отлов. Другой вопрос, что те собаки, которые не проходили через отлов, начали оставлять потомство», — сообщил URA.RU начальник управления внутренней политики и общественных связей городской администрации Алексей Шибанов.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО сделала заявление о бродячих животных. Она заявила, что в Югре необходимо окончательно закрыть вопрос с бродячими животными.