13 июня 2022

Челябинка влюбилась в зека и спонсировала его в тюрьме

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, клетка
Выйдя на свободу, бывший заключенный не стал возвращать деньги челябинке (фото из архива) Фото:

Жительница Челябинска познакомилась в социальных сетях с заключенным, который своими признаниями в любви добился того, что она начала спонсировать его в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, выйдя на свободу, бывший заключенный разорвал связь с челябинкой и не вернул деньги.

«В ходе длительной переписки заключенный наряду с признаниями в любви периодически просил перечислить ему денежные средства на личные нужды, обещая их впоследствии вернуть. Однако обещания не сдержал, деньги не вернул, после чего женщина обратилась в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.

В главке пояснили, что подозреваемый освободился из мест лишения свободы, но возвращать деньги не планировал. За все время общения с челябинкой злоумышленник выманил у женщины более 230 000 рублей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейские предупредили граждан о новом виде мошенничества. Суть схемы заключается в том, что жителям предлагают установить на мобильные телефоны подставное приложение банка. После установки клиент вводит реквизиты карты и лишается денег.

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Жительница Челябинска познакомилась в социальных сетях с заключенным, который своими признаниями в любви добился того, что она начала спонсировать его в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, выйдя на свободу, бывший заключенный разорвал связь с челябинкой и не вернул деньги. «В ходе длительной переписки заключенный наряду с признаниями в любви периодически просил перечислить ему денежные средства на личные нужды, обещая их впоследствии вернуть. Однако обещания не сдержал, деньги не вернул, после чего женщина обратилась в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона. В главке пояснили, что подозреваемый освободился из мест лишения свободы, но возвращать деньги не планировал. За все время общения с челябинкой злоумышленник выманил у женщины более 230 000 рублей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее полицейские предупредили граждан о новом виде мошенничества. Суть схемы заключается в том, что жителям предлагают установить на мобильные телефоны подставное приложение банка. После установки клиент вводит реквизиты карты и лишается денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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