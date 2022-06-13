Челябинка влюбилась в зека и спонсировала его в тюрьме

Выйдя на свободу, бывший заключенный не стал возвращать деньги челябинке (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Челябинска познакомилась в социальных сетях с заключенным, который своими признаниями в любви добился того, что она начала спонсировать его в колонии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области, выйдя на свободу, бывший заключенный разорвал связь с челябинкой и не вернул деньги.

«В ходе длительной переписки заключенный наряду с признаниями в любви периодически просил перечислить ему денежные средства на личные нужды, обещая их впоследствии вернуть. Однако обещания не сдержал, деньги не вернул, после чего женщина обратилась в полицию», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона.

В главке пояснили, что подозреваемый освободился из мест лишения свободы, но возвращать деньги не планировал. За все время общения с челябинкой злоумышленник выманил у женщины более 230 000 рублей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее полицейские предупредили граждан о новом виде мошенничества. Суть схемы заключается в том, что жителям предлагают установить на мобильные телефоны подставное приложение банка. После установки клиент вводит реквизиты карты и лишается денег.