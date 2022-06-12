У челябинца списали 25 тысяч после установки мобильного банка

Полицейские рассказали, что мошенники используют фейковые приложения банков для воровства денег Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинские полицейские предупреждают о новом виде мошенничества с использованием подставных приложений мобильных банков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, с такой схемой столкнулся 53-летний житель Коркинского района. После установки мобильного приложения с его счета списали 25 тыс рублей.

«В дежурную часть с заявлением обратился житель Коркинского района, 1969 года рождения. Мужчина пояснил, что хотел установить на свой телефон мобильное приложение кредитной организации. В Интернет-магазине нашел нужную программу и установил. При установке приложения были запрошены данные банковской карты, после их ввода у мужчины списались деньги в размере 25 250 рублей», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

По данному факту силовики возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество при получении выплат). Сотрудники полиции призвали граждан быть бдительными и скачивать банковские приложения только с официальных сайтов банков.