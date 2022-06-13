Депутат челябинского заксобрания получил высокий пост в Москве

Дамир Утарбеков переходит на работу в Москву, но не прощается с Челябинском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат законодательного собрания Челябинской области Дамир Утарбеков получил высокий пост в Центральном штабе «Молодой Гвардии» «Единой России» (МГЕР). Об этом URA.RU сообщил источник в партийных кругах. Информацию подтвердил сам Утарбеков.

«Утарбеков будет отвечать за политическое направление работы организации. В частности, в сфере его ответственности — связи с молодыми депутатами и региональными отделениями ЕР, а также координация работы организаций МГЕР в субъектах РФ», — рассказал инсайдер.

Руководитель АНО «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» Олег Гербер в разговоре с URA.RU заметил, что сожалеет об уходе Утарабекова, курировавшего в организации направление коммуникаций и социальных проектов. Тем не менее он рад за карьерный рост своего бывшего сотрудника и желает ему успехов на новом месте работы.

«Я по-прежнему депутат заксобрания региона, буду приезжать на ежемесячные заседания. Также будут работать моя общественная приемная и челябинские помощники, так что контакты и взаимодействие с избирателями продолжатся», — сообщил URA.RU сам Утарбеков.

В состав регионального парламента Утарбеков вошел в 2020 году. Он работает в двух комитетах: по молодежной политике, культуре и спорту, а также по информационной политике.