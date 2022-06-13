В Перми откроется новый комплекс с банями и бассейном

В июне в селе Гамово в Пермском районе откроется новый термально-банный комплекс Weekend. Точную дату открытия руководители пока не называют, но уточняют, что оно состоится в конце июня.
«Вы окунетесь в самый большой и теплый открытый бассейн в Пермском крае — 303,6 кв. м. До нашей с вами встречи остаются считанные дни!» — указано на странице комплекса в социальной сети «ВКонтакте».
В термах, расположенных на улице 50 лет Октября, 12б, будет два отделения: моечная и парилка отдельно для мужчин и женщин, общая зона с сауной и хаммамом, открытый бассейн с зоной для детей и кафе. Бани рассчитаны на 104 места.
В сообществе термально-банного комплекса выставили будущий прайс, который устроил не всех подписчиков группы. По их мнению, цены там завышены. Безлимитный билет в будние дни — 1550 рублей, в выходные — 1950 рулей.
«За такие деньги я в Ижевск туда и обратно сгоняю и безлимит возьму. Да и разнообразие услуг там раз в 10 больше будет. Очнитесь! Откуда такие расценки? Сравните Ижевск, Воткинск, Тюмень. Там безлимит — 600 рублей», — пишут подписчики группы «Термы | WEEKEND | Баня | Бассейн | Пермь».
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в начале июня открылся другой комплекс — «Термы Тенториум». Он расположен на территории Черняевского леса.
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В июне в селе Гамово в Пермском районе откроется новый термально-банный комплекс Weekend. Точную дату открытия руководители пока не называют, но уточняют, что оно состоится в конце июня. «Вы окунетесь в самый большой и теплый открытый бассейн в Пермском крае — 303,6 кв. м. До нашей с вами встречи остаются считанные дни!» — указано на странице комплекса в социальной сети «ВКонтакте». В термах, расположенных на улице 50 лет Октября, 12б, будет два отделения: моечная и парилка отдельно для мужчин и женщин, общая зона с сауной и хаммамом, открытый бассейн с зоной для детей и кафе. Бани рассчитаны на 104 места. В сообществе термально-банного комплекса выставили будущий прайс, который устроил не всех подписчиков группы. По их мнению, цены там завышены. Безлимитный билет в будние дни — 1550 рублей, в выходные — 1950 рулей. «За такие деньги я в Ижевск туда и обратно сгоняю и безлимит возьму. Да и разнообразие услуг там раз в 10 больше будет. Очнитесь! Откуда такие расценки? Сравните Ижевск, Воткинск, Тюмень. Там безлимит — 600 рублей», — пишут подписчики группы «Термы | WEEKEND | Баня | Бассейн | Пермь». Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в начале июня открылся другой комплекс — «Термы Тенториум». Он расположен на территории Черняевского леса.