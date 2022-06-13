В Перми откроется новый комплекс с банями и бассейном

Размер открытого теплого бассейна заявлен 303,6 квадратных метров Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В июне в селе Гамово в Пермском районе откроется новый термально-банный комплекс Weekend. Точную дату открытия руководители пока не называют, но уточняют, что оно состоится в конце июня.

«Вы окунетесь в самый большой и теплый открытый бассейн в Пермском крае — 303,6 кв. м. До нашей с вами встречи остаются считанные дни!» — указано на странице комплекса в социальной сети «ВКонтакте».

В термах, расположенных на улице 50 лет Октября, 12б, будет два отделения: моечная и парилка отдельно для мужчин и женщин, общая зона с сауной и хаммамом, открытый бассейн с зоной для детей и кафе. Бани рассчитаны на 104 места.

В сообществе термально-банного комплекса выставили будущий прайс, который устроил не всех подписчиков группы. По их мнению, цены там завышены. Безлимитный билет в будние дни — 1550 рублей, в выходные — 1950 рулей.

«За такие деньги я в Ижевск туда и обратно сгоняю и безлимит возьму. Да и разнообразие услуг там раз в 10 больше будет. Очнитесь! Откуда такие расценки? Сравните Ижевск, Воткинск, Тюмень. Там безлимит — 600 рублей», — пишут подписчики группы «Термы | WEEKEND | Баня | Бассейн | Пермь».

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми в начале июня открылся другой комплекс — «Термы Тенториум». Он расположен на территории Черняевского леса.