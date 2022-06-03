Официальное открытие первой очереди комплекса с термобассейнами, баней, саунами и SPA прошло 4 июня. «Термы ТЕНТОРИУМ» расположены на территории Черняевского леса.
Владельцы утверждают, «создали все условия для тех, кто хочет провести свой отдых с пользой, в атмосфере приватности и комфорта — в термальной зоне, SPA-центре или уютной гостинице. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность. Дорога от центра, ж/д вокзала или аэропорта займет не более 20 минут», — написано на сайте компании.
Вторая очередь термального комплекса планируется к открытию в 2023 году. В проекте указаны несколько видов бань, включая римские, египетские и китайские. Также посетителям будут доступны ванны с медовыми отварами, из очищающих трав, а также лечебные грязевые.
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Официальное открытие первой очереди комплекса с термобассейнами, баней, саунами и SPA прошло 4 июня. «Термы ТЕНТОРИУМ» расположены на территории Черняевского леса. Владельцы утверждают, «создали все условия для тех, кто хочет провести свой отдых с пользой, в атмосфере приватности и комфорта — в термальной зоне, SPA-центре или уютной гостинице. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность. Дорога от центра, ж/д вокзала или аэропорта займет не более 20 минут», — написано на сайте компании. Вторая очередь термального комплекса планируется к открытию в 2023 году. В проекте указаны несколько видов бань, включая римские, египетские и китайские. Также посетителям будут доступны ванны с медовыми отварами, из очищающих трав, а также лечебные грязевые.