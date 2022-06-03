03 июня 2022

В Перми открыли центр отдыха с термобассейнами и SPA. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие термального курорта  Tentorium. Пермь, релакс зона, термальный источник, туризм пермский край, термы Tentorium, термы тенториум, термальный бассейн
Комплекс расположен по адресу: ул. Встречная, 37 Фото:

Официальное открытие первой очереди комплекса с термобассейнами, баней, саунами и SPA прошло 4 июня. «Термы ТЕНТОРИУМ» расположены на территории Черняевского леса.

Владельцы утверждают, «создали все условия для тех, кто хочет провести свой отдых с пользой, в атмосфере приватности и комфорта — в термальной зоне, SPA-центре или уютной гостинице. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность. Дорога от центра, ж/д вокзала или аэропорта займет не более 20 минут», — написано на сайте компании.

Вторая очередь термального комплекса планируется к открытию в 2023 году. В проекте указаны несколько видов бань, включая римские, египетские и китайские. Также посетителям будут доступны ванны с медовыми отварами, из очищающих трав, а также лечебные грязевые.

Открытие термального курорта Tentorium. Пермь
Здесь расположен самый большой в РФ монумент Пчеле. Это гигантская металлическая сфера со стилизованными гранями в виде сот
Фото:
Открытие термального курорта Tentorium. Пермь
Режим работы комплекса: ежедневно с 8.00 до 22.00. Без перерыва и выходных
Фото:
Открытие термального курорта Tentorium. Пермь
Площадь большого плавательного бассейна с подогревом под открытым небом — 264 кв.м
Фото:
Открытие термального курорта Tentorium. Пермь
«Термы Тенториум» — место отдыха для пермяков и гостей города всех поколений
Фото:
Открытие термального курорта Tentorium. Пермь
Термальная зона обновленного комплекса включает три бассейна: большой уличный, крытый — для плавания и аквааэробики, закрытый гидромассажный бассейн с добавлением минеральной воды
Фото:

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Официальное открытие первой очереди комплекса с термобассейнами, баней, саунами и SPA прошло 4 июня. «Термы ТЕНТОРИУМ» расположены на территории Черняевского леса. Владельцы утверждают, «создали все условия для тех, кто хочет провести свой отдых с пользой, в атмосфере приватности и комфорта — в термальной зоне, SPA-центре или уютной гостинице. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность. Дорога от центра, ж/д вокзала или аэропорта займет не более 20 минут», — написано на сайте компании. Вторая очередь термального комплекса планируется к открытию в 2023 году. В проекте указаны несколько видов бань, включая римские, египетские и китайские. Также посетителям будут доступны ванны с медовыми отварами, из очищающих трав, а также лечебные грязевые.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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