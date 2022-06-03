Комплекс расположен по адресу: ул. Встречная, 37 Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Официальное открытие первой очереди комплекса с термобассейнами, баней, саунами и SPA прошло 4 июня. «Термы ТЕНТОРИУМ» расположены на территории Черняевского леса.

Владельцы утверждают, «создали все условия для тех, кто хочет провести свой отдых с пользой, в атмосфере приватности и комфорта — в термальной зоне, SPA-центре или уютной гостинице. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность. Дорога от центра, ж/д вокзала или аэропорта займет не более 20 минут», — написано на сайте компании.

Вторая очередь термального комплекса планируется к открытию в 2023 году. В проекте указаны несколько видов бань, включая римские, египетские и китайские. Также посетителям будут доступны ванны с медовыми отварами, из очищающих трав, а также лечебные грязевые.

Здесь расположен самый большой в РФ монумент Пчеле. Это гигантская металлическая сфера со стилизованными гранями в виде сот Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Режим работы комплекса: ежедневно с 8.00 до 22.00. Без перерыва и выходных Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Площадь большого плавательного бассейна с подогревом под открытым небом — 264 кв.м Фото: Сергей Русанов © URA.RU

«Термы Тенториум» — место отдыха для пермяков и гостей города всех поколений Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Термальная зона обновленного комплекса включает три бассейна: большой уличный, крытый — для плавания и аквааэробики, закрытый гидромассажный бассейн с добавлением минеральной воды Фото: Сергей Русанов © URA.RU