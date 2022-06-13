Глава ХМАО взяла на работу паралимпийца, которого хвалил Путин

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила референтом Михаила Слинкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своим референтом югорского паралимпийца Михаила Слинкина, который был отмечен благодарностью от президента РФ Владимира Путина. О кадровом назначении URA.RU рассказали в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики.

«Михаил Слинкин назначен на должность референта губернатора Югры, основной функционал — организационное и аналитическое обеспечение деятельности высшего должностного лица региона. С учетом весомого опыта спортивной и общественной деятельности Михаила особый акцент в его работе будет сделан на сфере спорта, взаимодействии со спортивной общественностью региона», — прокомментировали в депсвязей.

Сам Слинкин в разговоре с URA.RU заявил, что к новой должности он относится крайне увлеченно. «Отвечаю за спортивную отрасль и социальный блок. Я занимаюсь контролем за выполнением поручений губернатора. Ну и непосредственно осуществляю помощь в решении накопившихся задач и проблем», — прокомментировал Слинкин.

Ранее URA.RU сообщало, что Слинкин вошел в число паралимпийцев, которым глава государства объявил благодарность по итогам проведения Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске. Эти соревнования проходили в окружной столице в марте.