13 июня 2022
12 июня 2022

Глава ХМАО взяла на работу паралимпийца, которого хвалил Путин

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила референтом Михаила Слинкина Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своим референтом югорского паралимпийца Михаила Слинкина, который был отмечен благодарностью от президента РФ Владимира Путина. О кадровом назначении URA.RU рассказали в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики.

«Михаил Слинкин назначен на должность референта губернатора Югры, основной функционал — организационное и аналитическое обеспечение деятельности высшего должностного лица региона. С учетом весомого опыта спортивной и общественной деятельности Михаила особый акцент в его работе будет сделан на сфере спорта, взаимодействии со спортивной общественностью региона», — прокомментировали в депсвязей.

Сам Слинкин в разговоре с URA.RU заявил, что к новой должности он относится крайне увлеченно. «Отвечаю за спортивную отрасль и социальный блок. Я занимаюсь контролем за выполнением поручений губернатора. Ну и непосредственно осуществляю помощь в решении накопившихся задач и проблем», — прокомментировал Слинкин.

Ранее URA.RU сообщало, что Слинкин вошел в число паралимпийцев, которым глава государства объявил благодарность по итогам проведения Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске. Эти соревнования проходили в окружной столице в марте.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила своим референтом югорского паралимпийца Михаила Слинкина, который был отмечен благодарностью от президента РФ Владимира Путина. О кадровом назначении URA.RU рассказали в окружном департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики. «Михаил Слинкин назначен на должность референта губернатора Югры, основной функционал — организационное и аналитическое обеспечение деятельности высшего должностного лица региона. С учетом весомого опыта спортивной и общественной деятельности Михаила особый акцент в его работе будет сделан на сфере спорта, взаимодействии со спортивной общественностью региона», — прокомментировали в депсвязей. Сам Слинкин в разговоре с URA.RU заявил, что к новой должности он относится крайне увлеченно. «Отвечаю за спортивную отрасль и социальный блок. Я занимаюсь контролем за выполнением поручений губернатора. Ну и непосредственно осуществляю помощь в решении накопившихся задач и проблем», — прокомментировал Слинкин. Ранее URA.RU сообщало, что Слинкин вошел в число паралимпийцев, которым глава государства объявил благодарность по итогам проведения Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске. Эти соревнования проходили в окружной столице в марте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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