Кремль: Путин пока не планирует переговоры с Эрдоганом

14 июня 2022 в 15:30 Размер текста - 17 +

В графике Путина нет разговора с Эрдоганом Фото: Официальный сайт Президента РФ В настоящий момент в графике президента страны Владимира Путина нет планов проводить переговоры с президентом Турции. Об этом заявил пресс-секреталь президента Дмитрий Песков. «Пока в графике у президента нет, с другой стороны, разговоры с Эрдоганом появляются в графике оперативно, по мере необходимости», — отметил он Раннее лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность встречи делегаций России, Украины и ООН в ходе телефонного разговора. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, переговоры были приостановлены по инициативе украинской стороны. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предстоящих телефонных разговорах с лидерами РФ и Украины. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В настоящий момент в графике президента страны Владимира Путина нет планов проводить переговоры с президентом Турции. Об этом заявил пресс-секреталь президента Дмитрий Песков. «Пока в графике у президента нет, с другой стороны, разговоры с Эрдоганом появляются в графике оперативно, по мере необходимости», — отметил он Раннее лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность встречи делегаций России, Украины и ООН в ходе телефонного разговора. Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. С ее начала обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, переговоры были приостановлены по инициативе украинской стороны. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предстоящих телефонных разговорах с лидерами РФ и Украины.