В Кремле ответили на желание Британии освободить своих наемников

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков посоветовал Лондону обращаться в ДНР Фото:

Власти Великобритании не обращались к России по вопросу своих наемников, уехавших на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обращаться нужно к властям страны, суд которой вынес приговор. И это не Россия. Конечно, все будет зависеть от обращения из Лондона, и я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать», — сказал Песков во время конференц-колла.

Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что сделает все необходимое для освобождения британских наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни. Предполагалось, что их обменяют на политика Виктора Медвечука.

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Власти Великобритании не обращались к России по вопросу своих наемников, уехавших на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Обращаться нужно к властям страны, суд которой вынес приговор. И это не Россия. Конечно, все будет зависеть от обращения из Лондона, и я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать», — сказал Песков во время конференц-колла. Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что сделает все необходимое для освобождения британских наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни. Предполагалось, что их обменяют на политика Виктора Медвечука.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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