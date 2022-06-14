В Кремле ответили на желание Британии освободить своих наемников

14 июня 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков посоветовал Лондону обращаться в ДНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Великобритании не обращались к России по вопросу своих наемников, уехавших на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Обращаться нужно к властям страны, суд которой вынес приговор. И это не Россия. Конечно, все будет зависеть от обращения из Лондона, и я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать», — сказал Песков во время конференц-колла. Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что сделает все необходимое для освобождения британских наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни. Предполагалось, что их обменяют на политика Виктора Медвечука. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Власти Великобритании не обращались к России по вопросу своих наемников, уехавших на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Обращаться нужно к властям страны, суд которой вынес приговор. И это не Россия. Конечно, все будет зависеть от обращения из Лондона, и я уверен, что российская сторона будет готова его выслушать», — сказал Песков во время конференц-колла. Ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что сделает все необходимое для освобождения британских наемников, приговоренных в ДНР к смертной казни. Предполагалось, что их обменяют на политика Виктора Медвечука.