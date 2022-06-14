Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны

14 июня 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Папа Римский считает, что началась третья мировая война Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Папа Римский Франциск заявил, что в мире началась третья мировая война. Его цитирует газета La Stampa. «Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — цитирует его издание. Также Франциск заявил, что «мы не видим всей драмы, разворачивающейся за этой войной, которая, возможно, была как-то либо спровоцирована, либо не предотвращена». Ранее Папа Римский допустил, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Кремль к началу спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина и нацелена на освобождение республик Донбасса. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Папа Римский Франциск заявил, что в мире началась третья мировая война. Его цитирует газета La Stampa. «Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — цитирует его издание. Также Франциск заявил, что «мы не видим всей драмы, разворачивающейся за этой войной, которая, возможно, была как-то либо спровоцирована, либо не предотвращена». Ранее Папа Римский допустил, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Кремль к началу спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина и нацелена на освобождение республик Донбасса.