Папа Римский заявил о начале третьей мировой войны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь в период вывода гражданских лиц с завода Азовсталь. ДНР/Украина, война, СВО, последствия войны, сгоревший танк, подбитый танк
Папа Римский считает, что началась третья мировая война Фото:

Папа Римский Франциск заявил, что в мире началась третья мировая война. Его цитирует газета La Stampa.

«Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — цитирует его издание. Также Франциск заявил, что «мы не видим всей драмы, разворачивающейся за этой войной, которая, возможно, была как-то либо спровоцирована, либо не предотвращена».

Ранее Папа Римский допустил, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Кремль к началу спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина и нацелена на освобождение республик Донбасса.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Папа Римский Франциск заявил, что в мире началась третья мировая война. Его цитирует газета La Stampa. «Несколько лет назад мне пришло в голову сказать, что мы проживаем третью мировую войну по частям. Сегодня, я считаю, была объявлена третья мировая война», — цитирует его издание. Также Франциск заявил, что «мы не видим всей драмы, разворачивающейся за этой войной, которая, возможно, была как-то либо спровоцирована, либо не предотвращена». Ранее Папа Римский допустил, что действия НАТО у российских границ могли подтолкнуть Кремль к началу спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина и нацелена на освобождение республик Донбасса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...