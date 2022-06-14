Сенатор Климов назвал методы защиты России от стран Запада

14 июня 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Рубль нужно делать международной валютой, объяснил Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Укрепление рубля на международном рынке и переход на импортозамещение позволит защитить Россию от внешних угроз со стороны стран Запада. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Если у нас есть, а у нас есть, инструментарии и методы, которые способны поставить на место практически любого противника РФ, то надо ими пользоваться. Мы должны заниматься двумя проблемами — обеспечением безопасности России и созданием условий для нашего социально-экономического развития. Нужно укреплять рубль, делать его международной валютой, а наше производство импортонезависимым. Нам необходимо создавать собственные суверенные технологии в особо чувствительных моментах, в любых контактах ориентироваться прежде всего не на идеологические и пропагандистские настроения, а на наши национальные интересы. Тогда, на мой взгляд, жить будем безопаснее и счастливее», — объяснил Андрей Климов. В качестве примера сенатор привел фестиваль в «Юрмале», отметив, что Россия давно могла создать такую же площадку у себя. «Вот фестиваль в „Юрмале“ — почему мы накачиваем средствами на поездки наших людей? Юрмала находится в стране, которая входит в состав НАТО (Латвия — прим. URA.RU). Не говоря уже о ЕС. Почему мы не развивали такую площадку, например, у себя? В Калининградской области. Почему наши небедные люди беззаботно вкладывали деньги в финансовую структуру прибалтийских государств? И таких примеров очень много», — подытожил Климов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Укрепление рубля на международном рынке и переход на импортозамещение позволит защитить Россию от внешних угроз со стороны стран Запада. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «Если у нас есть, а у нас есть, инструментарии и методы, которые способны поставить на место практически любого противника РФ, то надо ими пользоваться. Мы должны заниматься двумя проблемами — обеспечением безопасности России и созданием условий для нашего социально-экономического развития. Нужно укреплять рубль, делать его международной валютой, а наше производство импортонезависимым. Нам необходимо создавать собственные суверенные технологии в особо чувствительных моментах, в любых контактах ориентироваться прежде всего не на идеологические и пропагандистские настроения, а на наши национальные интересы. Тогда, на мой взгляд, жить будем безопаснее и счастливее», — объяснил Андрей Климов. В качестве примера сенатор привел фестиваль в «Юрмале», отметив, что Россия давно могла создать такую же площадку у себя. «Вот фестиваль в „Юрмале“ — почему мы накачиваем средствами на поездки наших людей? Юрмала находится в стране, которая входит в состав НАТО (Латвия — прим. URA.RU). Не говоря уже о ЕС. Почему мы не развивали такую площадку, например, у себя? В Калининградской области. Почему наши небедные люди беззаботно вкладывали деньги в финансовую структуру прибалтийских государств? И таких примеров очень много», — подытожил Климов.