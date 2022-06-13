Мэр Тюмени раскрыл подробности празднования Дня города-2022

Завершится День города праздничным салютом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Центральной площадкой празднования Дня города в Тюмени станет площадь 400-летия областной столицы. Об этом в своем telegram-канале написал мэр Руслан Кухарук. Празднование 436-й годовщины со дня основания Тюмени состоится 30 июля.

«30 июля Тюмень отметит 436-й день рождения. Сегодня на заседании коллегии администрации Тюмени мы рассмотрели проект программы Дня города. Центральной площадкой празднования Дня города станет площадь 400-летия Тюмени, где пройдет торжественный концерт и шоу-проект «Битва оркестров», — сообщил градоначальник.

По информации Кухарука, праздничные мероприятия пройдут на различных площадках по всему городу. В частности, на Цветном бульваре состоится фестиваль творчества «Парад талантов» и народное гулянье «Тюмень мастеровая». На набережной Туры будет представлен проект «Уличная классика». Планируются и гастрономические фестивали в разных районах Тюмени.

Завершится День города салютом. Время и место его пока не раскрывается.