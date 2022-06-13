13 июня 2022

Мэр Тюмени раскрыл подробности празднования Дня города-2022

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9 мая. Тюмень , салют, салют 9 мая
Завершится День города праздничным салютом Фото:

Центральной площадкой празднования Дня города в Тюмени станет площадь 400-летия областной столицы. Об этом в своем telegram-канале написал мэр Руслан Кухарук. Празднование 436-й годовщины со дня основания Тюмени состоится 30 июля.

«30 июля Тюмень отметит 436-й день рождения. Сегодня на заседании коллегии администрации Тюмени мы рассмотрели проект программы Дня города. Центральной площадкой празднования Дня города станет площадь 400-летия Тюмени, где пройдет торжественный концерт и шоу-проект «Битва оркестров», — сообщил градоначальник.

По информации Кухарука, праздничные мероприятия пройдут на различных площадках по всему городу. В частности, на Цветном бульваре состоится фестиваль творчества «Парад талантов» и народное гулянье «Тюмень мастеровая». На набережной Туры будет представлен проект «Уличная классика». Планируются и гастрономические фестивали в разных районах Тюмени.

Завершится День города салютом. Время и место его пока не раскрывается.

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Центральной площадкой празднования Дня города в Тюмени станет площадь 400-летия областной столицы. Об этом в своем telegram-канале написал мэр Руслан Кухарук. Празднование 436-й годовщины со дня основания Тюмени состоится 30 июля. «30 июля Тюмень отметит 436-й день рождения. Сегодня на заседании коллегии администрации Тюмени мы рассмотрели проект программы Дня города. Центральной площадкой празднования Дня города станет площадь 400-летия Тюмени, где пройдет торжественный концерт и шоу-проект «Битва оркестров», — сообщил градоначальник. По информации Кухарука, праздничные мероприятия пройдут на различных площадках по всему городу. В частности, на Цветном бульваре состоится фестиваль творчества «Парад талантов» и народное гулянье «Тюмень мастеровая». На набережной Туры будет представлен проект «Уличная классика». Планируются и гастрономические фестивали в разных районах Тюмени. Завершится День города салютом. Время и место его пока не раскрывается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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