В Тюмени грузовой поезд сбил мужчину

Тюменец находится в больнице с травмами различной степени тяжести Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области, на перегоне Тюмень-Утяшево Свердловской железной дороги, грузовым поездом был сбит мужчина. Об этом сообщает пресс-служба тюменского управления по транспорту МВД России на своем официальном сайте.

«13 июня в половине седьмого вечера в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что на перегоне Тюмень-Утяшево Свердловской железной дороги травмирован мужчина. Прибыв на место происшествия транспортные полицейские установили, на перегоне между станциями Тюмень-Утяшево грузовым составом был травмирован житель Тюмени, 1979 года рождения», — говориться в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточняют, что машинист поезда увидев мужчину подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение для предотвращения несчастного случая. Сейчас пострадавший находиться в одной из тюменских больниц с травмами различной степени тяжести. На данный момент сотрудники линейного отдела МВД по региону проводят проверку всех обстоятельств инцидента.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Тюмени погиб под колесами поезда. Мужчина пытался перейти железнодорожные пути в неположенном месте.