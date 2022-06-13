Челябинский губернатор прочитает три доклада на форуме в Питере

Алексей Текслер прочитает доклады на трех разных площадках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 и 17 июня примет участие в съезде Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ). Как следует из деловой программы встречи, Текслер выступит трижды на разных площадках.

«Алексей Текслер выступит на ПМЭФ трижды. Первое выступление пройдет на площадке „Электроэнергетика в период перемен“. Там он выступит, как бывший первый заместитель главы Минэнерго РФ», — сообщается в программе форума.

Оставшиеся два выступления пройдут на площадке «Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов» и «Бюджетная и налоговая политика. На них Текслер выступит, как губернатор области, и как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. В данный момент Текслер находится в ДНР, где подписал соглашение о сотрудничестве между регионом и подшефными городами. Из ДНР глава региона отправится в Санкт-Петербург.