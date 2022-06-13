13 июня 2022

Челябинский губернатор прочитает три доклада на форуме в Питере

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Отчетно-выборная конференция челябинского регионального отделения партии ЕР. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер прочитает доклады на трех разных площадках Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 и 17 июня примет участие в съезде Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ). Как следует из деловой программы встречи, Текслер выступит трижды на разных площадках.

«Алексей Текслер выступит на ПМЭФ трижды. Первое выступление пройдет на площадке „Электроэнергетика в период перемен“. Там он выступит, как бывший первый заместитель главы Минэнерго РФ», — сообщается в программе форума.

Оставшиеся два выступления пройдут на площадке «Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов» и «Бюджетная и налоговая политика. На них Текслер выступит, как губернатор области, и как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. В данный момент Текслер находится в ДНР, где подписал соглашение о сотрудничестве между регионом и подшефными городами. Из ДНР глава региона отправится в Санкт-Петербург.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 и 17 июня примет участие в съезде Петербургского Международного Экономического Форума (ПМЭФ). Как следует из деловой программы встречи, Текслер выступит трижды на разных площадках. «Алексей Текслер выступит на ПМЭФ трижды. Первое выступление пройдет на площадке „Электроэнергетика в период перемен“. Там он выступит, как бывший первый заместитель главы Минэнерго РФ», — сообщается в программе форума. Оставшиеся два выступления пройдут на площадке «Инфраструктурные облигации как эффективный механизм развития регионов» и «Бюджетная и налоговая политика. На них Текслер выступит, как губернатор области, и как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы». Петербургский международный экономический форум пройдет с 15 по 18 июня. В данный момент Текслер находится в ДНР, где подписал соглашение о сотрудничестве между регионом и подшефными городами. Из ДНР глава региона отправится в Санкт-Петербург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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