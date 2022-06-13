Алексей Текслер прибыл в Донбасс, чтобы заключить соглашения о сотрудничестве с Ясиноватой и Волновахой (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Донбассе заключил соглашения о сотрудничестве с муниципалитетами Донецкой народной республики (ДНР). Со стороны республики документы подписали глава города Ясиноватая Дмитрий Шевченко и глава администрации Волновахского района Константин Зинченко, сообщили URA.RU 14 июня в администрации Ясиноватой.

«Челябинский губернатор Алексей Текслер, глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко и глава администрации Волновахского района Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Челябинской области, администрацией города Ясиноватая и администрацией Волновахского района», — сообщается в официальном аккаунте мэрии Ясиноватой в соцсетях. Челябинская область оказывает гуманитарную поддержку жителям Донбасса с начала спецоперации. Уральский регион взял шефство над двумя городами Донецкой народной республики: Волновахой и Ясиноватой, помогая восстанавливать разбитые и уничтоженные ВСУ жилые дома, школы и объекты коммунальной сферы.

Так, Челябинская область помогает восстановить кровлю и остекление жилого фонда Ясиноватой, где из-за обстрелов со стороны ВСУ с середины февраля пострадало около 700 зданий. Также регион занимается восстановлением городской школы №5. Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что находится в контакте с челябинским губернатором. Выступая 31 мая перед элитами Челябинской области, Текслер анонсировал широкую программу помощи республике.

Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. За это время под контроль Луганской и Донецкой народных республик перешли сотни населенных пунктов, ранее находившихся в зоне действий украинской армии и нацбатов.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам