Курганские спасатели будут дежурить на закрытых пляжах

В Кургане на пока еще не открытых пляжах будут дежурить спасатели (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане спасатели начнут дежурить на еще закрытых пляжах. Поручение дала глава города Елена Ситникова на еженедельном совещании, сообщает сайт мэрии. Официально купальный сезон в городе не открыт.

«По поручению главы города Елены Ситниковой на этой неделе спасатели аварийно-спасательного отряда приступят к ежедневному дежурству на городских пляжах. Вторая половина недели ожидается жаркой, поэтому спасатели будут обеспечивать контроль в местах отдыха и купания», — указано в опубликованном сообщении.

В Кургане в местах массового отдыха людей взяты пробы воды и песка, разрыхлили почву. Водолазы обследовали и очистили от опасных предметов дно. «Об открытии купального сезона курганцам будет сообщено дополнительно. До получения результатов проб воды и песка, купаться в водоемах нельзя», — предупредили в мэрии.

URA.RU сообщало, что в Курганской области этим летом планируют открыть 27 муниципальных мест отдыха у рек и озер. В Кургане будет три официальных места для купания: Бабьи пески, бульвар Солнечный и «Голубые озера». Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков поручил привлечь сотрудников образовательных учреждений и органов власти для патрулирования несанкционированных мест купания.