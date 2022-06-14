В Кургане на центральном рынке установят мельницу

На декоративную мельницу планируют потратить более полумиллиона рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Курганский центральный рынок в поисках подрядчика, который изготовит и смонтирует декоративную мельницу. Стоимость объекта более полумиллиона рублей. Такая информация размещена на портале госзакупок.

«Объект закупки: Изготовление и монтаж деревянных строительных конструкций декоративной мельницы. Начальная цена — 519 912 рублей. Заказчик: АО „Курганский центральный рынок“. Окончание приема заявок — 21 июня 2022 года», — говорится на сайте.

Ввиду того, что по договору объектом является действующее торговое здание, монтаж мельницы будет производится после 20 часов. Исполнитель обязан ежедневно осуществлять уборку мест производства работ, мусора, а также производить вывоз механизмов и оборудования до начала работы объекта. Мельницу должны смонтировать до 25 декабря текущего года.