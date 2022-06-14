Помощник президента раскрыл содержание важного заявления Путина

Важное заявление президента России Владимира Путина коснется ситуации в мировой экономике и политике. Об этом в ходе конференц-колла сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
«Выступление президента еще готовится. Текущая ситуация в мировой экономике и политике. Речь пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство, о конкуренции, санкциях и так далее. Президент поделится своей оценкой новой экономической модели. Посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией и будут стоять завтра — создание комфортных условий для ведения бизнеса», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Заявление должно прозвучать в ходе выступления президента на Петербургском международном экономическом форуме.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Важное заявление президента России Владимира Путина коснется ситуации в мировой экономике и политике. Об этом в ходе конференц-колла сообщил помощник президента Юрий Ушаков. «Выступление президента еще готовится. Текущая ситуация в мировой экономике и политике. Речь пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается мировое хозяйство, о конкуренции, санкциях и так далее. Президент поделится своей оценкой новой экономической модели. Посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией и будут стоять завтра — создание комфортных условий для ведения бизнеса», — передает слова Ушакова корреспондент URA.RU. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал важное заявление Путина, которое коснется всех россиян. Заявление должно прозвучать в ходе выступления президента на Петербургском международном экономическом форуме.