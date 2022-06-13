Песков: Путин готовит важное заявление для россиян

Владимир Путин на ПМЭФ затронет важные вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, затронет самые важные вопросы, которые коснутся санкций, инфляции и мирового кризиса. Такой информацией поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все санкции бьют по ценам на энергетику, на продукты питания. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. Я уверен, что президент будет говорить об этом, его речь на форуме будет чрезвычайно важной», — отметил он в беседе с ТАСС.

По словам Пескова, «экономика стала заложницей политики». И в этой ситуации России нельзя допускать ошибок, которые появились у других стран, в том числе начиная с пандемии коронавируса.

Из-за вынужденной спецоперации на Украине Европа и США ввели против РФ жесткие санкции, целью которых было подорвать экономику страны. Однако ограничения сыграли не на пользу самому Западу. Так, в США рекордно увеличился рост инфляции, а Конгресс обвинил действующего президента Джо Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергетическом кризисе в стране. При этом в России инфляция в годовом пересчете снизилась до 6,4%.