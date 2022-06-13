В столице ХМАО назначен новый начальник полиции

Новым начальником межмуниципального отдела «Ханты-Мансийский» стал подполковник Сергей Иванков Фото: пресс-служба УМВД по ХМАО

Новым начальником межмуниципального отдела МВД «Ханты-Мансийский», в ведении которого город и район, стал подполковник полиции Сергей Иванков. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

«Сегодня начальник УМВД России по ХМАО генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов представил главам администраций города Ханты-Мансийска и района нового руководителя МОМВД России „Ханты-Мансийский“. Приказом окружного управления внутренних дел на эту должность назначен подполковник полиции Сергей Иванков», — сообщила Абмайкина корреспонденту URA.RU.

До официального назначения Сергей Иванков временно исполнял обязанности начальника МОМВД «Ханты-Мансийский». На посту он заменил Александра Фисенко. В полицию Иванков пришел в 2002 году, начиная с должности участкового. В межмуниципальном отделе окружной столицы работает с 2009 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО назначили руководителя ОМВД Радужного. Им стал Игорь Халепа, который последние полгода исполнял обязанности главы городской полиции, а до этого работал в органах внутренних дел Челябинской области.