13 июня 2022
12 июня 2022

В столице ХМАО назначен новый начальник полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Новым начальником межмуниципального отдела «Ханты-Мансийский» стал подполковник Сергей Иванков Фото:

Новым начальником межмуниципального отдела МВД «Ханты-Мансийский», в ведении которого город и район, стал подполковник полиции Сергей Иванков. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

«Сегодня начальник УМВД России по ХМАО генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов представил главам администраций города Ханты-Мансийска и района нового руководителя МОМВД России „Ханты-Мансийский“. Приказом окружного управления внутренних дел на эту должность назначен подполковник полиции Сергей Иванков», — сообщила Абмайкина корреспонденту URA.RU.

До официального назначения Сергей Иванков временно исполнял обязанности начальника МОМВД «Ханты-Мансийский». На посту он заменил Александра Фисенко. В полицию Иванков пришел в 2002 году, начиная с должности участкового. В межмуниципальном отделе окружной столицы работает с 2009 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО назначили руководителя ОМВД Радужного. Им стал Игорь Халепа, который последние полгода исполнял обязанности главы городской полиции, а до этого работал в органах внутренних дел Челябинской области.

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Новым начальником межмуниципального отдела МВД «Ханты-Мансийский», в ведении которого город и район, стал подполковник полиции Сергей Иванков. Об этом URA.RU сообщила пресс-секретарь УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина. «Сегодня начальник УМВД России по ХМАО генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов представил главам администраций города Ханты-Мансийска и района нового руководителя МОМВД России „Ханты-Мансийский“. Приказом окружного управления внутренних дел на эту должность назначен подполковник полиции Сергей Иванков», — сообщила Абмайкина корреспонденту URA.RU. До официального назначения Сергей Иванков временно исполнял обязанности начальника МОМВД «Ханты-Мансийский». На посту он заменил Александра Фисенко. В полицию Иванков пришел в 2002 году, начиная с должности участкового. В межмуниципальном отделе окружной столицы работает с 2009 года. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО назначили руководителя ОМВД Радужного. Им стал Игорь Халепа, который последние полгода исполнял обязанности главы городской полиции, а до этого работал в органах внутренних дел Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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