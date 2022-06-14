Пермь вошла в тройку лидеров по обеспеченности кафе и ресторанами

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Виды города. Пермь, летнее кафе, компрос, виды перми, пермь, комсомольский проспект
На 10 тысяч пермяков приходится 10 заведений общепита Фото:

В рейтинге развития инфраструктуры общественного питания Пермь заняла третье место, обогнав не только Екатеринбург, но и Санкт-Петербург. Такие данные приводят аналитики Marketing Logic, которые сравнили 15 крупнейших городов России по насыщенности кафе, ресторанами, барами и заведениями фастфуда в расчете на 10 тысяч жителей.

«Рейтинг крупнейших городов России по развитию индустрии питания возглавила Казань, второе и третье места заняли Воронеж и Пермь. Санкт-Петербург, традиционно считающийся одним из главных „ресторанных“ городов страны, занял четвертую строчку рейтинга», — сообщает на сайте Marketing Logic. Екатеринбург в списке находится на 10 месте.

В Перми на 10 тысяч жителей приходится 16,8 кафе, 8,6 ресторана, 9,2 заведения быстрого питания, 5,8 бара. Таком образом, в среднем на 10 тысяч пермяков в городе есть 10,1 заведений общепита.

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В рейтинге развития инфраструктуры общественного питания Пермь заняла третье место, обогнав не только Екатеринбург, но и Санкт-Петербург. Такие данные приводят аналитики Marketing Logic, которые сравнили 15 крупнейших городов России по насыщенности кафе, ресторанами, барами и заведениями фастфуда в расчете на 10 тысяч жителей. «Рейтинг крупнейших городов России по развитию индустрии питания возглавила Казань, второе и третье места заняли Воронеж и Пермь. Санкт-Петербург, традиционно считающийся одним из главных „ресторанных“ городов страны, занял четвертую строчку рейтинга», — сообщает на сайте Marketing Logic. Екатеринбург в списке находится на 10 месте. В Перми на 10 тысяч жителей приходится 16,8 кафе, 8,6 ресторана, 9,2 заведения быстрого питания, 5,8 бара. Таком образом, в среднем на 10 тысяч пермяков в городе есть 10,1 заведений общепита.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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