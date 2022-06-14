Пермь вошла в тройку лидеров по обеспеченности кафе и ресторанами

На 10 тысяч пермяков приходится 10 заведений общепита Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В рейтинге развития инфраструктуры общественного питания Пермь заняла третье место, обогнав не только Екатеринбург, но и Санкт-Петербург. Такие данные приводят аналитики Marketing Logic, которые сравнили 15 крупнейших городов России по насыщенности кафе, ресторанами, барами и заведениями фастфуда в расчете на 10 тысяч жителей.

«Рейтинг крупнейших городов России по развитию индустрии питания возглавила Казань, второе и третье места заняли Воронеж и Пермь. Санкт-Петербург, традиционно считающийся одним из главных „ресторанных“ городов страны, занял четвертую строчку рейтинга», — сообщает на сайте Marketing Logic. Екатеринбург в списке находится на 10 месте.

В Перми на 10 тысяч жителей приходится 16,8 кафе, 8,6 ресторана, 9,2 заведения быстрого питания, 5,8 бара. Таком образом, в среднем на 10 тысяч пермяков в городе есть 10,1 заведений общепита.