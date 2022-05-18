Из-за отравления детей в Тобольске возбудили уголовное дело

Острой инфекцией в детском саду заболели 40 воспитанников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за массового отравления малышей в детском саду в Тобольске возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что там у нескольких десятков воспитанников подтвердился сальмонеллез.

«По материалам прокурорской проверки по факту выявления у воспитанников детского сада в Тобольске инфекционного заболевания возбуждено уголовное дело. Установлено, что в период с 1 по 10 мая года в детском саду детей накормили грудкой цыплят бройлеров, не отвечающей требованиям, что повлекло распространение инфекционного заболевания среди 40 детей», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ. Ход и результаты расследования его находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

О массовом отравлении в детском саду при МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева г. Тобольска 11 мая агентству сообщили собственные источники. 12 мая детсад был закрыт на карантин.