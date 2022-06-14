Немецкое СМИ попыталось обвинить Россию в атаке на Донецк

14 июня 2022 в 21:15 Размер текста - 17 +

14 июня ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкий телеканал Tagesschau выдал кадры обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за «действия России». СМИ попыталось обвинить ВС РФ в атаке на Донецк. «От этого рынка в восточноукраинском Донецке мало что осталось. Сообщается, что в результате российского нападения три человека погибли и несколько получили ранения. Украина становится все более бессильной против массированных обстрелов со стороны российской армии», — заявил диктор новостей Tagesschau. Финский журналист Кости Хейсканен заявил, что ему стыдно за действия западных журналистов, пишет Пятый канал. «Я хочу от лица всех тех финнов и русскоязычных, которые живут в Финляндии, принести огромные соболезнования всем людям, которые находятся в этом аду», — сказал Хейсканен. 14 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. Также под обстрел попал роддом больницы Вишневского. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных граждан. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Немецкий телеканал Tagesschau выдал кадры обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за «действия России». СМИ попыталось обвинить ВС РФ в атаке на Донецк. «От этого рынка в восточноукраинском Донецке мало что осталось. Сообщается, что в результате российского нападения три человека погибли и несколько получили ранения. Украина становится все более бессильной против массированных обстрелов со стороны российской армии», — заявил диктор новостей Tagesschau. Финский журналист Кости Хейсканен заявил, что ему стыдно за действия западных журналистов, пишет Пятый канал. «Я хочу от лица всех тех финнов и русскоязычных, которые живут в Финляндии, принести огромные соболезнования всем людям, которые находятся в этом аду», — сказал Хейсканен. 14 июня ВСУ несколько раз обстреляли Донецк. Сначала удар был нанесен по Майскому рынку, затем по жилому сектору в центре города. Также под обстрел попал роддом больницы Вишневского. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида. Глава государства отметил, что ВСУ регулярно проводили в Донбассе карательные операции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить жертв среди мирных граждан.