14 июня 2022
13 июня 2022

В Ханты-Мансийске медведь пришел в жилой квартал. Видео

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Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Пользователи предположили, что мишка пришел за едой Фото:

В Ханты-Мансийске медведь пробежался по улице в районе Площади свободы. Пост и видео об этом опубликованы в группе «Наш Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«На подъезде к Площади свободы в Самарово. Бегает медведь», — написал анонимный автор поста.

«Мишки голодные. Время тяжелое, вот и пришли в город полакомиться, еду искать», — написала в комментариях в группе «Нетипичный Ханты-Мансийск» Светлана Владимировна. «Их уже двое, бегают по городу. Что творится», — поделилась Анна Александровна.

«Специалисты Администрации Ханты-Мансийска, Межмуниципального отдела МВД Ханты-Мансийский и департамента недропользования и природных ресурсов Югры принимают оперативные меры по отлову животного и вывоза его за пределы территории города», — сообщили представители мэрии в комментариях. Всего своим мнением поделились несколько десятков пользователей.

Более 50 обращений за последний месяц зафиксировали в депнедра и природных ресурсов, сообщает ОТРК «Югра». Специалисты утверждают, что медведи приходят в город за едой.

Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска обсудили в соцсети «ВКонтакте» появление на дороге медвежонка. Под постом и видео было написано более 40 комментариев.

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В Ханты-Мансийске медведь пробежался по улице в районе Площади свободы. Пост и видео об этом опубликованы в группе «Наш Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте». «На подъезде к Площади свободы в Самарово. Бегает медведь», — написал анонимный автор поста. «Мишки голодные. Время тяжелое, вот и пришли в город полакомиться, еду искать», — написала в комментариях в группе «Нетипичный Ханты-Мансийск» Светлана Владимировна. «Их уже двое, бегают по городу. Что творится», — поделилась Анна Александровна. «Специалисты Администрации Ханты-Мансийска, Межмуниципального отдела МВД Ханты-Мансийский и департамента недропользования и природных ресурсов Югры принимают оперативные меры по отлову животного и вывоза его за пределы территории города», — сообщили представители мэрии в комментариях. Всего своим мнением поделились несколько десятков пользователей. Более 50 обращений за последний месяц зафиксировали в депнедра и природных ресурсов, сообщает ОТРК «Югра». Специалисты утверждают, что медведи приходят в город за едой. Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийска обсудили в соцсети «ВКонтакте» появление на дороге медвежонка. Под постом и видео было написано более 40 комментариев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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