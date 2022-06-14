Немцы возмущены выпадами Зеленского в адрес властей ФРГ. «Этот номер у него не пройдет»

15 июня 2022 в 06:20 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому не нужен мир между РФ и Украиной, считает читатель журнала Spiegel Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели немецкого журнала Spiegel возмущены теми оценками, которые позволил себе президент Украины Владимир Зеленский в отношении канцлера Германии Олафа Шольца, немцы считают, что «этот номер у него не пройдет». Ранее украинский лидер потребовал, чтобы Шольц был более уверенным в своих отношениях с Украиной. «В статье идет речь о том, как [президент Украины Владимир] Зеленский оскорбляет нашего бундесканцлера [Олафа Шольца]. И вот этот номер у него не пройдет!», — заявил J from B. Он уверен, что такое неуважительное отношение украинского президента Зеленского по отношению к правительству Германии не останется незамеченным. Один пользователь задался вопросом, «интересно, как же Украина с таким президентом, как [Владимир] Зеленский, сможет подойти хотя бы к перемирию, не говоря уже о мирном договоре, — с Россией? Все эти его фото „зверств врага“, ура-патриотические видеоклипы, требования немедленной помощи оружием — все это не приближает мир», — написал пользователь Hopplahopp. Он считает, что требования Зеленского о снабжении Украины оружием для противостояния с Россией дают основания полагать, что он не заинтересован в мирном урегулировании конфликта между двумя странами. «А как еще можно обезопасить русское население? Вы можете предложить что-то, кроме безоговорочной капитуляции [Украины]? Ничто другое после прочтения этого текста мне в голову не приходит. А пока [президент России Владимир] Путин не добился этой цели <…>, почему он должен заканчивать, не доведя дело до конца?», — считает пользователь Exitintabula. По его мнению, российский лидер объявил спецоперацию на Украине для того, чтобы обезопасить русский народ от нападок со стороны киевских властей. Другой пользователь уверен, что власти ФРГ должны ставить на первое место интересы своих граждан, а не Украины. «Германия прежде всего ответственно перед своими гражданами. Они и должны стоять у правительства на первом плане. А не Украина», — считает пользователь Jot24. Ранее Зеленский заявил, что в ФРГ должны помогать Украине и критиковать действия России даже в ущерб своей экономике. По его мнению, политика Германии по отношению к Украине является неверной. Зеленский начинает раздражать жителей Германии. Об этом рассказал колумнист Spiegel Кристиан Нифа. После начала спецоперации РФ Запад также усилил санкционное давление на РФ. При этом ограничения ударили, в том числе, по США и странам Европы. Всемирный банк отметил, что из-за спецоперации мировая инфляция может достигнуть пика в середине 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Читатели немецкого журнала Spiegel возмущены теми оценками, которые позволил себе президент Украины Владимир Зеленский в отношении канцлера Германии Олафа Шольца, немцы считают, что «этот номер у него не пройдет». Ранее украинский лидер потребовал, чтобы Шольц был более уверенным в своих отношениях с Украиной. «В статье идет речь о том, как [президент Украины Владимир] Зеленский оскорбляет нашего бундесканцлера [Олафа Шольца]. И вот этот номер у него не пройдет!», — заявил J from B. Он уверен, что такое неуважительное отношение украинского президента Зеленского по отношению к правительству Германии не останется незамеченным. Один пользователь задался вопросом, «интересно, как же Украина с таким президентом, как [Владимир] Зеленский, сможет подойти хотя бы к перемирию, не говоря уже о мирном договоре, — с Россией? Все эти его фото „зверств врага“, ура-патриотические видеоклипы, требования немедленной помощи оружием — все это не приближает мир», — написал пользователь Hopplahopp. Он считает, что требования Зеленского о снабжении Украины оружием для противостояния с Россией дают основания полагать, что он не заинтересован в мирном урегулировании конфликта между двумя странами. «А как еще можно обезопасить русское население? Вы можете предложить что-то, кроме безоговорочной капитуляции [Украины]? Ничто другое после прочтения этого текста мне в голову не приходит. А пока [президент России Владимир] Путин не добился этой цели <…>, почему он должен заканчивать, не доведя дело до конца?», — считает пользователь Exitintabula. По его мнению, российский лидер объявил спецоперацию на Украине для того, чтобы обезопасить русский народ от нападок со стороны киевских властей. Другой пользователь уверен, что власти ФРГ должны ставить на первое место интересы своих граждан, а не Украины. «Германия прежде всего ответственно перед своими гражданами. Они и должны стоять у правительства на первом плане. А не Украина», — считает пользователь Jot24. Ранее Зеленский заявил, что в ФРГ должны помогать Украине и критиковать действия России даже в ущерб своей экономике. По его мнению, политика Германии по отношению к Украине является неверной. Зеленский начинает раздражать жителей Германии. Об этом рассказал колумнист Spiegel Кристиан Нифа. После начала спецоперации РФ Запад также усилил санкционное давление на РФ. При этом ограничения ударили, в том числе, по США и странам Европы. Всемирный банк отметил, что из-за спецоперации мировая инфляция может достигнуть пика в середине 2022 года.