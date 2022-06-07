Всемирный банк предрек мировой кризис из-за конфликта на Украине

07 июня 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Во Всемирном банке опасаются повторения стагфляции как в 1970-е годы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Всемирный банк ожидает пика мировой инфляции в середине 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации. На рост инфляции повлияли как новые вспышки коронавируса в Китае, так и конфликт на Украине. «Прогнозируется, что рост в странах с развитой экономикой резко замедлится с 5,1 процента в 2021 году до 2,6 процента в 2022 году, что на 1,2 процентного пункта ниже январских прогнозов. Ожидается, что в 2023 году темпы роста еще больше снизятся, до 2,2 процента», — сообщается на сайте Всемирного банка. Согласно последнему докладу организации, конфликт на Украине усугубил последствия от пандемии коронавируса. В результате экономика вступить в период, который будет характеризоваться слабым ростом и повышенной инфляцией. Это повышает лист стагфляции — ситуации, в которой наблюдается экономический спад в сочетании с ростом цен. Последний раз такая ситуация наблюдалась в 1970-е годы. Всемирный банк отмечает, что в развивающихся странах прогнозируется снижение роста с 6,6% в 2021 года до 3,4% в 2022 году. В докладе подчеркивается, что необходимо принимать решительные глобальные и национальные политические меры для предотвращения наихудших последствий конфликта на Украине для мировой экономики. Минфин США принял новый пакет санкций в отношении России 2 мая. Под ограничительные меры ведомства попали официальные лица РФ, в том числе представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, передает «Национальная служба новостей». Запад усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. При этом ограничения ударили, в том числе, по США и странам Европы. Так, The Guardian писала, что Россия победила в экономической войне с Западом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Всемирный банк ожидает пика мировой инфляции в середине 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации. На рост инфляции повлияли как новые вспышки коронавируса в Китае, так и конфликт на Украине. «Прогнозируется, что рост в странах с развитой экономикой резко замедлится с 5,1 процента в 2021 году до 2,6 процента в 2022 году, что на 1,2 процентного пункта ниже январских прогнозов. Ожидается, что в 2023 году темпы роста еще больше снизятся, до 2,2 процента», — сообщается на сайте Всемирного банка. Согласно последнему докладу организации, конфликт на Украине усугубил последствия от пандемии коронавируса. В результате экономика вступить в период, который будет характеризоваться слабым ростом и повышенной инфляцией. Это повышает лист стагфляции — ситуации, в которой наблюдается экономический спад в сочетании с ростом цен. Последний раз такая ситуация наблюдалась в 1970-е годы. Всемирный банк отмечает, что в развивающихся странах прогнозируется снижение роста с 6,6% в 2021 года до 3,4% в 2022 году. В докладе подчеркивается, что необходимо принимать решительные глобальные и национальные политические меры для предотвращения наихудших последствий конфликта на Украине для мировой экономики. Минфин США принял новый пакет санкций в отношении России 2 мая. Под ограничительные меры ведомства попали официальные лица РФ, в том числе представитель МИД РФ Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, передает «Национальная служба новостей». Запад усилил санкционное давление на РФ после начала спецоперации на Украине. При этом ограничения ударили, в том числе, по США и странам Европы. Так, The Guardian писала, что Россия победила в экономической войне с Западом.