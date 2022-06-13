Зеленский упрекнул Шольца в бездействии по отношению к Украине

14 июня 2022 в 03:50 Размер текста - 17 +

Зеленский до сих пор держит на Шольца обиду из-за долгих поставок оружия в Киев Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Политика ФРГ по отношению к Украине является неверной. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. «Германия пришла немного позже, чем некоторые наши соседние страны в плане поставок вооружений. Это факт», — напомнил Зеленский, передает немецкий телеканал ZDF. «Он [канцлер Германии Олаф Шольц] и его правительство должны принять решение: не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией. Шольц должен быть более уверенным в своих отношениях с Украиной», — считает президент страны. Владимир Зеленский заявил, что в ФРГ должны помогать Украине и критиковать действия России даже в ущерб своей экономике. Ранее Андрей Мельник обрушил на Шольца шквал критики. По его словам, во время выступления в Давосе тот не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. «Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — сделал вывод Мельник. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Политика ФРГ по отношению к Украине является неверной. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. «Германия пришла немного позже, чем некоторые наши соседние страны в плане поставок вооружений. Это факт», — напомнил Зеленский, передает немецкий телеканал ZDF. «Он [канцлер Германии Олаф Шольц] и его правительство должны принять решение: не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией. Шольц должен быть более уверенным в своих отношениях с Украиной», — считает президент страны. Владимир Зеленский заявил, что в ФРГ должны помогать Украине и критиковать действия России даже в ущерб своей экономике. Ранее Андрей Мельник обрушил на Шольца шквал критики. По его словам, во время выступления в Давосе тот не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. «Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — сделал вывод Мельник.