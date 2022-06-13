13 июня 2022

Зеленский упрекнул Шольца в бездействии по отношению к Украине

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский до сих пор держит на Шольца обиду из-за долгих поставок оружия в Киев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Политика ФРГ по отношению к Украине является неверной. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Германия пришла немного позже, чем некоторые наши соседние страны в плане поставок вооружений. Это факт», — напомнил Зеленский, передает немецкий телеканал ZDF. «Он [канцлер Германии Олаф Шольц] и его правительство должны принять решение: не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией. Шольц должен быть более уверенным в своих отношениях с Украиной», — считает президент страны. Владимир Зеленский заявил, что в ФРГ должны помогать Украине и критиковать действия России даже в ущерб своей экономике.

Ранее Андрей Мельник обрушил на Шольца шквал критики. По его словам, во время выступления в Давосе тот не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. «Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — сделал вывод Мельник.

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Политика ФРГ по отношению к Украине является неверной. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. «Германия пришла немного позже, чем некоторые наши соседние страны в плане поставок вооружений. Это факт», — напомнил Зеленский, передает немецкий телеканал ZDF. «Он [канцлер Германии Олаф Шольц] и его правительство должны принять решение: не следует пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией. Шольц должен быть более уверенным в своих отношениях с Украиной», — считает президент страны. Владимир Зеленский заявил, что в ФРГ должны помогать Украине и критиковать действия России даже в ущерб своей экономике. Ранее Андрей Мельник обрушил на Шольца шквал критики. По его словам, во время выступления в Давосе тот не дал обнадеживающих сигналов по членству Украины в ЕС и не перечислил меры по поддержке Киева. «Вероятно, ему не хватает мужества и лидерства», — сделал вывод Мельник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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