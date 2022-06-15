CNN: украинские военные не могут освоить западное оружие

На Украине заканчиваются советские боеприпасы, сообщили СМИ Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия не может освоить западную технику и предпочитает советскую. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

«Несмотря на то, что у Украины заканчиваются старые советские боеприпасы, которые подходят к существующим системам, также существуют препятствия для перевода ее истребителей на западные системы, совместимые с НАТО. Во-первых, обучение солдат этим системам требует времени и уводит необходимых бойцов с поля боя», — сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источник сообщил, что иногда украинские бойцы предпочитают не пользоваться незнакомыми западными системами. Несмотря на отправку Украине сотен дронов Switchblade, некоторые военные пользуются коммерческими дронами, которые удобнее в использовании, отмечает издание.

Ранее США и Британия пообещали отправить Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО). На Украине заявили, что им требуется еще больше техники. По информации Минобороны Украины, Киев получил от Запада только 10% требуемого вооружения, сообщает «Национальная служба новостей». Немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что у США нет того количества оружия, которое требует Украина. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Целью стало освобождение Донбасса, отмечал президент РФ Владимир Путин.

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