Spiegel назвал невыполнимыми запросы Киева по западному оружию

Киеву нужно около 500 боевых танков, заявляли в офисе президента Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США с трудом смогут удовлетворить потребности Киева в вооружении, о которых заявили на Украине. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Требуемые 300 штук [РСЗО] составляют примерно половину запасов США. 1000 гаубиц примерно соответствуют всему арсеналу США. Если Запад решит поставить эти объемы, то это будет возможно только совместными усилиями. Даже армия США не захотела бы поставить такое количество тяжелого вооружения», — пишет Spiegel.

Также издание отмечает, что Украина расширила список требований по поводу оружия. Того количества, которое пообещали на Западе, будет недостаточно для защиты украинской территории в долгосрочной перспективе, уточняет журнал.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что стране нужна 1 тысяча гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО), 500 боевых танков, 1 тысяча беспилотников и около 2 тысяч единиц бронетехники, сообщает RT. В США ранее одобрили поставку РСЗО, но в Белом доме не уточняли количество. Страны Запада помогают Украине в связи со спецоперацией РФ, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса. Новое вооружение без профильных специалистов часто бывает неэффективным во время боевых действий, высказалась военный эксперт Юрия Кнутова о поставках вооружения Украине, передают «Дни.ру».

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