В Перми тренер по аэробике наживалась на детях

15 июня 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

Мошенница возместила ущерб под угрозой ареста автомобиля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Перми тренер по аэробике получала деньги за занятия, которые якобы проводила с уже ушедшими из секции детьми. Она вносила их фамилии в отчеты о проделанной работе, получая надбавки к зарплате из городского бюджета. Как рассказали в службе судебных приставов, всего женщина незаконно получила 380 тысяч рублей. «Женщина длительное время предоставляла в комитет по физической культуре и спорту г. Перми недостоверные сведения. В журналах посещения фигурировали ученики, которые давно ушли из секции, о чем педагогу было доподлинно известно. На основании предоставленных данных производилась тарификация заработной платы», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. Суд признал тренера виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием своего служебного положения» и обязал возместить комитету по физической культуре и спорту причиненный ущерб. Под угрозой изъятия автомобиля Volkswagen Polo она выплатила всю сумму. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми тренер по аэробике получала деньги за занятия, которые якобы проводила с уже ушедшими из секции детьми. Она вносила их фамилии в отчеты о проделанной работе, получая надбавки к зарплате из городского бюджета. Как рассказали в службе судебных приставов, всего женщина незаконно получила 380 тысяч рублей. «Женщина длительное время предоставляла в комитет по физической культуре и спорту г. Перми недостоверные сведения. В журналах посещения фигурировали ученики, которые давно ушли из секции, о чем педагогу было доподлинно известно. На основании предоставленных данных производилась тарификация заработной платы», — сообщается на сайте УФССП России по Пермскому краю. Суд признал тренера виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием своего служебного положения» и обязал возместить комитету по физической культуре и спорту причиненный ущерб. Под угрозой изъятия автомобиля Volkswagen Polo она выплатила всю сумму.