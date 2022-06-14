В ХМАО мэрия предложила жителям отжиматься для постановки рекорда

Акция по массовому отжиманию в Урае состоится 25 июня, в день города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Урая объявила о запуске акции по массовому отжиманию горожан для установления всероссийского рекорда. Мероприятие запланировано на 25 июня и будет приурочено к празднованию дня города. Об этом сообщается в паблике мэрии в социальной сети «ВКонтакте».

«Цель мероприятия — поставить Всероссийский рекорд по отжиманиям, и зафиксировать его в „Книге рекордов России“. Для фиксации рекорда планируется приезд в Урай эксперта „Книги рекордов России“», — сообщается в посте городской администрации.

Акция пройдет в формате спортивного марафона, в ходе которого урайцы будут выполнять упражнение — отжимание от пола в режиме эстафеты. К участию приглашаются все жители. «Благодаря демократичности упражнения к участию в акции приглашаем участников всех возрастов — от воспитанников детских садов до пенсионеров, и докажем — Урай самый спортивный город Югры и всей России!» — призвали чиновники.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Югорска Алексей Харлов предложил жителям устраивать еженедельные пробежки. Он сам принимает в них участие вместе с беговым сообществом города.