Звездный адвокат не даст фотографу Лошагину выйти на свободу

Сергей Жорин удивился решению Чкаловского суда Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Фотограф-убийца Лошагин пытается выйти на свободу

Знаменитого адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы семьи убитой фотомодели Юлии Прокопьевой, удивило решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга, постановившего досрочно освободить фотографа Дмитрия Лошагина. В разговоре с URA.RU юрист заявил, что намерен обжаловать вердикт.

«Я не отслеживал развитие этого дела после того, как в прошлый раз аналогичное решение Чкаловского суда было отменено и то, что этот самый суд снова удовлетворил ходатайство Лошагина, для меня стало неожиданностью. Чкаловский суд по каким-то причинам крайне симпатизирует Дмитрию Лошагину», — прокомментировал Сергей Жорин.

Адвокат заявил, что намерен изучить мотивировочную часть решения суда, ознакомиться с позициями прокуратуры и колонии, где отбывает наказание Лошагин. «Потерпевшие — родственники убитой Лошагиным жены — будут обжаловать вердикт», — сказал Жорин.

Дмитрий Лошагин отбывает наказание в ИК №10 в Екатеринбурге за убийство жены — фотомодели Юлии Прокопьевой. По версии следствия, фотограф нанес девушке множественные удары, свернул шею, вывез тело в лес и поджег. Первый приговор был оправдательным, однако суд пересмотрел дело и приговорил фотографа к 10 годам колонии. Дмитрий Лошагин неоднократно обращался с прошением о досрочном освобождении. Чкаловский суд дважды смягчал приговор, однако эти решения были отменены облсудом.