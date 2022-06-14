В Пермском крае вводят новые запреты на продажу алкоголя

15 июня 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Под запрет попали мероприятия в пермских городах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На территории Пермского края увеличивается количество дней, в которые запрещается реализация алкогольной продукции. Соответствующее постановление регионального правительства за подписью губернатора Дмитрия Махонина опубликовано на официальном портале правовой информации. В Кунгуре запрещена реализация алкоголя в дни открытия (25 июня) и закрытия (2 июля) фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». В Губахе и Кизеле его не будут продавать в дни города (2 и 9 июля соответственно). А В Чусовом и Кунгуре добавляются еще дни молодежи (26 и 27 июня). Продажа алкогольной продукции в Пермском крае запрещена в дни государственных и региональных праздников (1 и 9 мая, 4 ноября, 1 и 12 июня), а также в дни последних звонков в школах. Магазины приостанавливают торговлю алкоголем в День пограничника и День ВДВ. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

На территории Пермского края увеличивается количество дней, в которые запрещается реализация алкогольной продукции. Соответствующее постановление регионального правительства за подписью губернатора Дмитрия Махонина опубликовано на официальном портале правовой информации. В Кунгуре запрещена реализация алкоголя в дни открытия (25 июня) и закрытия (2 июля) фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка». В Губахе и Кизеле его не будут продавать в дни города (2 и 9 июля соответственно). А В Чусовом и Кунгуре добавляются еще дни молодежи (26 и 27 июня). Продажа алкогольной продукции в Пермском крае запрещена в дни государственных и региональных праздников (1 и 9 мая, 4 ноября, 1 и 12 июня), а также в дни последних звонков в школах. Магазины приостанавливают торговлю алкоголем в День пограничника и День ВДВ.