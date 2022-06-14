В Магнитогорске продают имущество закрытого вуза

Торги состоятся в третьем квартале Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Земли спорткомплекса, принадлежащего бывшему Магнитогорскому государственному университету (МаГУ, Челябинская область), выставлены на торги. Площадь земельного участка — 1,50 Га, сообщается на сайте ДОМ РФ.

«Земельный участок расположен в центральной части Магнитогорска в непосредственной близости от реки Урал. В окружении много спортивных, студенческих объектов и объектов социального обслуживания города, транспортная доступность хорошая, обусловлена примыканием объекта к проспекту Ленина, ул. Вознесенской и ул. Сталеваров», — говорится на сайте.

МаГУ был присоединен к Магнитогорскому государственному техническому университету в 2013 году, в 2015 году в здании прошло последнее занятие. После чего заброшенные корпуса стали пристанищем бомжей и подростков. Решение о продаже комплекса было принято в Москве два года назад. Комплекс зданий МаГУ был выкуплен ООО «Магавтоцентр» бизнесмена Олега Лакницкого. Здание университета реконструируют под молодежный учебный центр, часть активов выставлена на продажу.

По документам на продаваемом участке победитель торгов сможет построить гостиницу, деловой центр, банк, спротклуб, магазины и торгово-развлекательный комплекс, а также проводить развлекательные мероприятия. Кадастровая стоимость участка составляет более 11,5 миллионов рублей. Торги по продаже земли запланированы на третий квартал 2022 года.

Ранее «Магавтоцентр» выставил на продажу общежитие МаГУ. Стоимость здания составила 100 млн рублей.

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