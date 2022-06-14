14 июня 2022
13 июня 2022

Полпред УрФО получил звание почетного гражданина района в ЯНАО

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, якушев владимир
Полпреда УрФО Владимира Якушева наградили почетны званием в ЯНАО Фото:

Дума Надымского район присвоила звание почетного гражданина полпреду в УрФО Владимиру Якушеву. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации.

«Присвоить звание „Почетный гражданин Надымского района“: Якушеву Владимиру Владимировичу — полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Опубликовать настоящее решение в газете „Рабочий Надыма“», — говорится в документе.

В администрацию района и в пресс-службу полпреда были направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации получены не были.

Якушев в возрасте семи лет переехал жить в Надым. Там же окончил школу. После университета работал юрисконсультом в Запсибкомбанке в Надыме.

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Дума Надымского район присвоила звание почетного гражданина полпреду в УрФО Владимиру Якушеву. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации. «Присвоить звание „Почетный гражданин Надымского района“: Якушеву Владимиру Владимировичу — полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Опубликовать настоящее решение в газете „Рабочий Надыма“», — говорится в документе. В администрацию района и в пресс-службу полпреда были направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации получены не были. Якушев в возрасте семи лет переехал жить в Надым. Там же окончил школу. После университета работал юрисконсультом в Запсибкомбанке в Надыме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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