Полпред УрФО получил звание почетного гражданина района в ЯНАО

Дума Надымского район присвоила звание почетного гражданина полпреду в УрФО Владимиру Якушеву. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации.
«Присвоить звание „Почетный гражданин Надымского района“: Якушеву Владимиру Владимировичу — полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Опубликовать настоящее решение в газете „Рабочий Надыма“», — говорится в документе.
В администрацию района и в пресс-службу полпреда были направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации получены не были.
Якушев в возрасте семи лет переехал жить в Надым. Там же окончил школу. После университета работал юрисконсультом в Запсибкомбанке в Надыме.
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Дума Надымского район присвоила звание почетного гражданина полпреду в УрФО Владимиру Якушеву. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации. «Присвоить звание „Почетный гражданин Надымского района“: Якушеву Владимиру Владимировичу — полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Опубликовать настоящее решение в газете „Рабочий Надыма“», — говорится в документе. В администрацию района и в пресс-службу полпреда были направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации получены не были. Якушев в возрасте семи лет переехал жить в Надым. Там же окончил школу. После университета работал юрисконсультом в Запсибкомбанке в Надыме.