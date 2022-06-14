Полпред УрФО получил звание почетного гражданина района в ЯНАО

Полпреда УрФО Владимира Якушева наградили почетны званием в ЯНАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дума Надымского район присвоила звание почетного гражданина полпреду в УрФО Владимиру Якушеву. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации.

«Присвоить звание „Почетный гражданин Надымского района“: Якушеву Владимиру Владимировичу — полномочному представителю Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Опубликовать настоящее решение в газете „Рабочий Надыма“», — говорится в документе.

В администрацию района и в пресс-службу полпреда были направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответы на момент публикации получены не были.

Якушев в возрасте семи лет переехал жить в Надым. Там же окончил школу. После университета работал юрисконсультом в Запсибкомбанке в Надыме.