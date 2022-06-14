В курганском округе, где уничтожали химоружие, меняется власть

На пост главы щучанского округа претендуют четыре человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым главой Щучанского муниципального округа в Курганской области может стать Геннадий Подкорытов. Источники, близкие к властям региона и муниципалитета, сообщают, что кандидатуру бывшего спикера местной гордумы на этот пост согласована.

«Бывший председатель Щучанской городской думы Геннадий Подкорытов будет новым главой округа. Его даже согласовали в Кургане», — утверждают инсайдеры. В 2019 году Подкорытов участвовал в выборах в городскую думу седьмого созыва. По данным ГАС «Выборы», он в 1999 году окончил Челябинский юридический институт МВД России. На момент участия был замдиректора по гражданской обороне, мобилизационной работе и общей безопасности в санатории «Озеро Горькое». С Подкорытовым корреспонденту URA.RU не удалось связаться — в редакции нет его номера телефона.

Ранее URA.RU писало, что на конкурс по отбору на пост главы Щучанского муниципального округа подали документы четыре человека. Среди них не оказалось действующего главы района Евгения Захарова.

В ноябре 2015 года завод «Щучье» завершил работу по уничтожению химического оружия. За шесть лет работы здесь обезвредили 5,5 тыс. тонн отравляющих веществ, а это около двух миллионов артиллерийских химических боеприпасов.