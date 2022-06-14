Глава курганского города хочет пойти на повышение

В Щучанском округе выберут нового главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области мэр Щучья Юрий Дорошенко подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы округа. Информацию об этом URA.RU рассказали источники, близкие к региональным властям. Информацию подтвердил и сам Дорошенко.

«Документы приняты от четырех кандидатов — это глава города Щучья Юрий Дорошенко, его заместитель Ирина Евстигнеева, бывший председатель городской думы Геннадий Подкорытов и юрист Владимир Шишкин. Действующий глава района Евгений Захаров документы не подал», — рассказали источники. Дорошенко в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил, что он подал документы на конкурс.

На сайте администрации Щучанского муниципального округа говорится, что всего на конкурс подали заявления пять человек. «Гражданину Галиму Каримову было отказано в приеме документов. Он предоставил неполный пакет и нарушил сроки сдачи документов», — указано в опубликованном сообщении.

Конкурс состоится 21 июля. До этого, как указано в порядке проведения конкурса, комиссия будет проверять предоставленные документы. После с кандидатами проведут собеседования. Претенденты на высокий пост представят программу социально-экономического развития округа.

Ранее URA.RU что, глава Каргапольского района Сергей Князев уходит в отставку. Он не подал документы на конкурс по отбору претендентов на пост главы округа.