14 июня 2022

Глав ЯНАО и Ямальского района пригласили в гости тундровики

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, чум, олени, север, оленеводы, тундра, арктика, кмнс, ямал
Главам предложили послушать и увидеть, какие семейные традиции есть у коренных жителей ЯНАО Фото:

Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и главу Ямальского района Андрея Кугаевского пригласила в гости семья тундровиков, чтобы узнать и увидеть, какие традиции соблюдают коренные жители региона. Такое приглашение оба главы получили в комментариях к посту в соцсети «ВКонтакте» Андрея Кугаевского, где он интересовался семейными традициями жителей ЯНАО.

«Здравствуйте, Андрей Николаевич. Вся наша большая семья Пырирко приглашает вас и нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова к нам в гости в тундру. Расскажем вам о традициях нашей семьи и даже все покажем!» — написал Никита Пыририко во «Вконтакте».

И Дмитрий Артюхов, и Андрей Кугаевский приглашение приняли и пообещали приехать. Губернатор ЯНАО при этом отметил, что предложение хоть и неожиданное, но очень интересное.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО создали в Тазовском районе структуру для решения проблем коренных малочисленных народов Севера. В обязанности новой структуры войдет помощь с переездом из тундры и адаптацией в новых условиях жизни.

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Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и главу Ямальского района Андрея Кугаевского пригласила в гости семья тундровиков, чтобы узнать и увидеть, какие традиции соблюдают коренные жители региона. Такое приглашение оба главы получили в комментариях к посту в соцсети «ВКонтакте» Андрея Кугаевского, где он интересовался семейными традициями жителей ЯНАО. «Здравствуйте, Андрей Николаевич. Вся наша большая семья Пырирко приглашает вас и нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова к нам в гости в тундру. Расскажем вам о традициях нашей семьи и даже все покажем!» — написал Никита Пыририко во «Вконтакте». И Дмитрий Артюхов, и Андрей Кугаевский приглашение приняли и пообещали приехать. Губернатор ЯНАО при этом отметил, что предложение хоть и неожиданное, но очень интересное. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО создали в Тазовском районе структуру для решения проблем коренных малочисленных народов Севера. В обязанности новой структуры войдет помощь с переездом из тундры и адаптацией в новых условиях жизни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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