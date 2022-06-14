Глав ЯНАО и Ямальского района пригласили в гости тундровики

Главам предложили послушать и увидеть, какие семейные традиции есть у коренных жителей ЯНАО Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова и главу Ямальского района Андрея Кугаевского пригласила в гости семья тундровиков, чтобы узнать и увидеть, какие традиции соблюдают коренные жители региона. Такое приглашение оба главы получили в комментариях к посту в соцсети «ВКонтакте» Андрея Кугаевского, где он интересовался семейными традициями жителей ЯНАО.

«Здравствуйте, Андрей Николаевич. Вся наша большая семья Пырирко приглашает вас и нашего губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова к нам в гости в тундру. Расскажем вам о традициях нашей семьи и даже все покажем!» — написал Никита Пыририко во «Вконтакте».

И Дмитрий Артюхов, и Андрей Кугаевский приглашение приняли и пообещали приехать. Губернатор ЯНАО при этом отметил, что предложение хоть и неожиданное, но очень интересное.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО создали в Тазовском районе структуру для решения проблем коренных малочисленных народов Севера. В обязанности новой структуры войдет помощь с переездом из тундры и адаптацией в новых условиях жизни.