На Свердловскую область надвигаются дожди и грозы

Ухудшение погоды ожидается 16 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области 16 июня ожидаются дожди, грозы и усиление ветра до 17 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на синоптиков.

«В период непогоды главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует жителям соблюдать меры безопасности в период непогоды. При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки, а также обрыв линий электропередач, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте», — отметили в ведомстве.

Перечисляя другие меры предосторожности, в МЧС призвали плотно закрыть окна и дымоходы, отсоединить электроприборы от источников питания, а также прекратить разговоры по телефону. «Не располагайтесь у окна, печи, камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке», — рекомендовали спасатели.