В Челябинске в два раза вырос спрос на стройматериалы

Челябинцы в мае активно скупали все для ремонта домов и квартир Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спрос на стройматериалы в Челябинской области в мае 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021, вырос на 202%. Также челябинцы активно скупали отделочные материалы, сообщили URA.RU в пресс-службе онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

«Спрос на строительные материалы вырос на 202%. Скорее всего жители региона покупали стройматериалы по сегодняшним ценам, пока они не подскочили в цене», — пояснили в пресс-службе.

На строительные материалы вырос спрос и в целом по России. Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года россияне стали покупать на 165% больше стройматериалов по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, а на отделочные материалы спрос увеличился на 171%.

У жителей Челябинской области наибольшей популярностью в мае пользовались клеи, плинтуса, монтажная пена, утеплители, карнизы, подложки под ламинат, краски и эмали, штукатурка. Также покупали самоклеящиеся ленты и несмываемые антисептики.