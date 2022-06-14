14 июня 2022

В Челябинске в два раза вырос спрос на стройматериалы

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, стройматериалы, промтовары, промышленные товары, супермаркет, касторама, castorama
Челябинцы в мае активно скупали все для ремонта домов и квартир Фото:

Спрос на стройматериалы в Челябинской области в мае 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021, вырос на 202%. Также челябинцы активно скупали отделочные материалы, сообщили URA.RU в пресс-службе онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

«Спрос на строительные материалы вырос на 202%. Скорее всего жители региона покупали стройматериалы по сегодняшним ценам, пока они не подскочили в цене», — пояснили в пресс-службе.

На строительные материалы вырос спрос и в целом по России. Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года россияне стали покупать на 165% больше стройматериалов по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, а на отделочные материалы спрос увеличился на 171%.

У жителей Челябинской области наибольшей популярностью в мае пользовались клеи, плинтуса, монтажная пена, утеплители, карнизы, подложки под ламинат, краски и эмали, штукатурка. Также покупали самоклеящиеся ленты и несмываемые антисептики.

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Спрос на стройматериалы в Челябинской области в мае 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021, вырос на 202%. Также челябинцы активно скупали отделочные материалы, сообщили URA.RU в пресс-службе онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру». «Спрос на строительные материалы вырос на 202%. Скорее всего жители региона покупали стройматериалы по сегодняшним ценам, пока они не подскочили в цене», — пояснили в пресс-службе. На строительные материалы вырос спрос и в целом по России. Как отмечает ТАСС, в мае 2022 года россияне стали покупать на 165% больше стройматериалов по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года, а на отделочные материалы спрос увеличился на 171%. У жителей Челябинской области наибольшей популярностью в мае пользовались клеи, плинтуса, монтажная пена, утеплители, карнизы, подложки под ламинат, краски и эмали, штукатурка. Также покупали самоклеящиеся ленты и несмываемые антисептики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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