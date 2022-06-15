В Киеве проспект Гагарина переименуют в проспект Нила Армстронга

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Власти Киева предложили ликвидировать проспект, названный в честь Юрия Гагарина Фото:

Администрация Киева запустила онлайн голосование по переименованию 296 объектов. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале города. Согласно перечню объектов, проспект Юрия Гагарина может быть переименован в честь американского космонавта Нила Армстронга.

«Сейчас уже сформирован окончательный перечень городских объектов, подлежащих переименованию, в список вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией», — сказал заместителя главы Киева, секретарь горсовет, Владимир Бондаренко. Его слова передает пресс-служба города.

Так, в перечень объектов-кандидатов на новое название вошел, проспект имени советского летчика-космонавта, Героя СССР, Юрия Гагарина. Представители администрации предлагают переименовать его в честь американского космонавта Нила Армстронга, сообщает РИА «Новости».

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Администрация Киева запустила онлайн голосование по переименованию 296 объектов. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале города. Согласно перечню объектов, проспект Юрия Гагарина может быть переименован в честь американского космонавта Нила Армстронга. «Сейчас уже сформирован окончательный перечень городских объектов, подлежащих переименованию, в список вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией», — сказал заместителя главы Киева, секретарь горсовет, Владимир Бондаренко. Его слова передает пресс-служба города. Так, в перечень объектов-кандидатов на новое название вошел, проспект имени советского летчика-космонавта, Героя СССР, Юрия Гагарина. Представители администрации предлагают переименовать его в честь американского космонавта Нила Армстронга, сообщает РИА «Новости».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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