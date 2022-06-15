В Киеве проспект Гагарина переименуют в проспект Нила Армстронга

Власти Киева предложили ликвидировать проспект, названный в честь Юрия Гагарина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Киева запустила онлайн голосование по переименованию 296 объектов. Сообщение об этом опубликовано на официальном портале города. Согласно перечню объектов, проспект Юрия Гагарина может быть переименован в честь американского космонавта Нила Армстронга.

«Сейчас уже сформирован окончательный перечень городских объектов, подлежащих переименованию, в список вошли 296 объектов, которые были отобраны экспертной комиссией», — сказал заместителя главы Киева, секретарь горсовет, Владимир Бондаренко. Его слова передает пресс-служба города.

Так, в перечень объектов-кандидатов на новое название вошел, проспект имени советского летчика-космонавта, Героя СССР, Юрия Гагарина. Представители администрации предлагают переименовать его в честь американского космонавта Нила Армстронга, сообщает РИА «Новости».