Си Цзиньпин призвал добиться урегулирования конфликта на Украине

Си Цзиньпин призвал решить конфликт на Украине Фото: Официальный сайт Президента РФ

В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что все стороны конфликта на Украине должны добиться урегулирования ситуации. Об этом сообщило китайское телевидение.

«Все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию, добиться надлежащего урегулирования украинского кризиса», — сказал Си Цзиньпин. Также он добавил, что Китай готов продолжать играть свою конструктивную роль в этой ситуации.

Ранее Си Цзиньпин поручил найти способы оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Пекин старается определить благоприятные возможности в дипломатической и военных сферах, чтобы поддержать Москву.