WP: Китай поможет России финансами в обход санкций Запада

Лидер КНР Си Цзиньпинь поручил найти способы оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на должностных лиц Китая и США.
«Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций <…> Это сделать сложно», — говорится в статье. По информации газеты, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву. С точки зрения американского официального представителя высокого ранга, «чего Китай пытается добиться, так это быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане».
Страны Запада ввели против России жесткие санкции после объявления спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. При этом США грозятся ввести ограничения и в отношении Китая, если тот поддержит РФ, предупредила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На возможные последствия Пекину указал и госсекретарь Энтони Блинкен. Тем не менее, в России намерены развивать дружеские отношения с Китаем, так как у стран есть общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лидер КНР Си Цзиньпинь поручил найти способы оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на должностных лиц Китая и США. «Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций <…> Это сделать сложно», — говорится в статье. По информации газеты, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву. С точки зрения американского официального представителя высокого ранга, «чего Китай пытается добиться, так это быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». Страны Запада ввели против России жесткие санкции после объявления спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. При этом США грозятся ввести ограничения и в отношении Китая, если тот поддержит РФ, предупредила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На возможные последствия Пекину указал и госсекретарь Энтони Блинкен. Тем не менее, в России намерены развивать дружеские отношения с Китаем, так как у стран есть общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.