02 июня 2022

WP: Китай поможет России финансами в обход санкций Запада

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ИННОПРОМ-2015: подготовка. Екатеринбург, кнр, китай, флаг россии
Си Цзиньпинь поручил найти пути финансовой поддержки РФ в обход санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Лидер КНР Си Цзиньпинь поручил найти способы оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на должностных лиц Китая и США.

«Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций <…> Это сделать сложно», — говорится в статье. По информации газеты, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву. С точки зрения американского официального представителя высокого ранга, «чего Китай пытается добиться, так это быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане».

Страны Запада ввели против России жесткие санкции после объявления спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. При этом США грозятся ввести ограничения и в отношении Китая, если тот поддержит РФ, предупредила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На возможные последствия Пекину указал и госсекретарь Энтони Блинкен. Тем не менее, в России намерены развивать дружеские отношения с Китаем, так как у стран есть общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Лидер КНР Си Цзиньпинь поручил найти способы оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на должностных лиц Китая и США. «Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций <…> Это сделать сложно», — говорится в статье. По информации газеты, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву. С точки зрения американского официального представителя высокого ранга, «чего Китай пытается добиться, так это быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». Страны Запада ввели против России жесткие санкции после объявления спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. При этом США грозятся ввести ограничения и в отношении Китая, если тот поддержит РФ, предупредила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На возможные последствия Пекину указал и госсекретарь Энтони Блинкен. Тем не менее, в России намерены развивать дружеские отношения с Китаем, так как у стран есть общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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