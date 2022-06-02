WP: Китай поможет России финансами в обход санкций Запада

03 июня 2022 в 06:45 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпинь поручил найти пути финансовой поддержки РФ в обход санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Лидер КНР Си Цзиньпинь поручил найти способы оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на должностных лиц Китая и США. «Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций <…> Это сделать сложно», — говорится в статье. По информации газеты, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву. С точки зрения американского официального представителя высокого ранга, «чего Китай пытается добиться, так это быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». Страны Запада ввели против России жесткие санкции после объявления спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. При этом США грозятся ввести ограничения и в отношении Китая, если тот поддержит РФ, предупредила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На возможные последствия Пекину указал и госсекретарь Энтони Блинкен. Тем не менее, в России намерены развивать дружеские отношения с Китаем, так как у стран есть общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Лидер КНР Си Цзиньпинь поручил найти способы оказания финансовой поддержки России без нарушения санкций Запада. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на должностных лиц Китая и США. «Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но без нарушения санкций <…> Это сделать сложно», — говорится в статье. По информации газеты, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву. С точки зрения американского официального представителя высокого ранга, «чего Китай пытается добиться, так это быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». Страны Запада ввели против России жесткие санкции после объявления спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. При этом США грозятся ввести ограничения и в отношении Китая, если тот поддержит РФ, предупредила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. На возможные последствия Пекину указал и госсекретарь Энтони Блинкен. Тем не менее, в России намерены развивать дружеские отношения с Китаем, так как у стран есть общие интересы по отстаиванию принципов справедливости, многополярности в международных делах, заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.