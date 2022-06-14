В ХМАО ожидают визита патриарха Кирилла

В Югру патриарх Кирилл может прибыть для освещения Свято-Троицкого собора в Сургуте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте ожидают визита патриарха московского и всея Руси Кирилла для освещения Свято-Троицкого собора, когда он будет достроен. Об этом URA.RU сообщил благочинный Сургута и Сургутского района отец Антоний.

«Традиционно кафедральные соборы освещает святейший Патриарх. У нас на всю страну около 150 епархий. Понятно, что на всю страну каждый год один-два кафедральных собора строятся. Мы, в свою очередь, приглашение отправили», — сообщил отец Антоний.

Он также уточнил, что в письме в Патриархию в качестве срока окончания работ в соборе указан октябрь. Но точная дата визита главы русской православной церкви пока неизвестна. «Вероятность, что он приедет в октябре 2022 года низка. Времени остается мало. А так как патриарх является лицом, которое охраняется государством, то его визит отрабатывают еще и силовики. Мое мнение, что реально, если он приедет весной 2023 года или летом», — предположил благочинный Сургута и Сургутского района.

Ранее URA.RU сообщало, что последний визит патриарха Кирилла в Югру был в 2018 году. Он приезжал на освещение храма в Когалым.