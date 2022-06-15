Росстат заявил о снижении цен в магазинах

15 июня 2022 в 21:35 Размер текста - 17 +

Росстат зафиксировал недельное снижение индекса цен в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дефляция (снижение индекса цен — прим. ред.) в России за неделю с 4 по 10 июня составила 0,14%. Это следует из официальных данных Росстата. «За период с 4 по 10 июня 2022 года индекс потребительских цен составил 99,86%, с начала июня — 99,86%, с начала года — 111,64%», — сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что цены снизились на продовольственные товары и медикаменты, а предметы гигиены, товары первой необходимости, потребительские товары и услуги напротив — подорожали. Таким образом, снижение цен произошло по 16 наименованиям продуктов. «За период с 4 по 10 июня 2022 года снизились цены: на сахар-песок — на 1,4%, молоко стерилизованное — на 0,9%, яйца куриные — на 0,8%, свинину, крупу гречневую, макаронные изделия, чай черный — на 0,5%, вермишель — на 0,3%, колбасы вареные, рыбу мороженую, масло подсолнечное, водку — на 0,2%, говядину, мясо кур, пшено — на 0,1%», — уточняется в документе. В предыдущую неделю Росстат фиксировал дефляцию в 0,01%. За период с 14 по 20 мая индекс снижения цен составил 0,02%. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Дефляция (снижение индекса цен — прим. ред.) в России за неделю с 4 по 10 июня составила 0,14%. Это следует из официальных данных Росстата. «За период с 4 по 10 июня 2022 года индекс потребительских цен составил 99,86%, с начала июня — 99,86%, с начала года — 111,64%», — сообщается на сайте ведомства. Там уточнили, что цены снизились на продовольственные товары и медикаменты, а предметы гигиены, товары первой необходимости, потребительские товары и услуги напротив — подорожали. Таким образом, снижение цен произошло по 16 наименованиям продуктов. «За период с 4 по 10 июня 2022 года снизились цены: на сахар-песок — на 1,4%, молоко стерилизованное — на 0,9%, яйца куриные — на 0,8%, свинину, крупу гречневую, макаронные изделия, чай черный — на 0,5%, вермишель — на 0,3%, колбасы вареные, рыбу мороженую, масло подсолнечное, водку — на 0,2%, говядину, мясо кур, пшено — на 0,1%», — уточняется в документе. В предыдущую неделю Росстат фиксировал дефляцию в 0,01%. За период с 14 по 20 мая индекс снижения цен составил 0,02%.