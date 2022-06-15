На ЧТПЗ будут выпускать троллейбусы. Фото

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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, соблюдай дистанцию
В Челябинске заменят старый автопарк троллейбусов Фото:

На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) планируют выпускать троллейбусы. Первый опытный образец был представлен 15 июня на Петербургском форуме. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Синара — Транспортные машины» (СТМ).

«Для СТМ это принципиально новое направление бизнеса, на развитие которого мы возлагаем большие надежды. Это будет линейка техники, первым из которой сертификацию должен пройти троллейбус модели Синара-6254. Предварительный общий объем инвестиций в первую стадию проекта оценивается в более, чем миллиард рублей», — уточнил генеральный директор СТМ Виктор Леш.

В пресс-службе холдинга добавили, что новый общественный транспорт оснащен климатическими установками, поддерживающими комфортную температуру и влажность. В салоне есть USB-слоты, анатомические сидения, решения для маломобильных групп населения, высокие потолки и панорамное остекление.

Сам троллейбус может проходить до 80 км без контактной сети. Еще 20 аналогичных моделей установочной партии изготовит «СТМ-Энергорешения» в Санкт-Петербурге для эксплуатации в Челябинске. В дальнейшем серийное производство перенесут на базу ЧТПЗ.

Новенький троллейбус представили на Петербургском форуме

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На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) планируют выпускать троллейбусы. Первый опытный образец был представлен 15 июня на Петербургском форуме. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Синара — Транспортные машины» (СТМ). «Для СТМ это принципиально новое направление бизнеса, на развитие которого мы возлагаем большие надежды. Это будет линейка техники, первым из которой сертификацию должен пройти троллейбус модели Синара-6254. Предварительный общий объем инвестиций в первую стадию проекта оценивается в более, чем миллиард рублей», — уточнил генеральный директор СТМ Виктор Леш. В пресс-службе холдинга добавили, что новый общественный транспорт оснащен климатическими установками, поддерживающими комфортную температуру и влажность. В салоне есть USB-слоты, анатомические сидения, решения для маломобильных групп населения, высокие потолки и панорамное остекление. Сам троллейбус может проходить до 80 км без контактной сети. Еще 20 аналогичных моделей установочной партии изготовит «СТМ-Энергорешения» в Санкт-Петербурге для эксплуатации в Челябинске. В дальнейшем серийное производство перенесут на базу ЧТПЗ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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