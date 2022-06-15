В Челябинске заменят старый автопарк троллейбусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ, входит в Трубную металлургическую компанию) планируют выпускать троллейбусы. Первый опытный образец был представлен 15 июня на Петербургском форуме. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Синара — Транспортные машины» (СТМ).

«Для СТМ это принципиально новое направление бизнеса, на развитие которого мы возлагаем большие надежды. Это будет линейка техники, первым из которой сертификацию должен пройти троллейбус модели Синара-6254. Предварительный общий объем инвестиций в первую стадию проекта оценивается в более, чем миллиард рублей», — уточнил генеральный директор СТМ Виктор Леш.

В пресс-службе холдинга добавили, что новый общественный транспорт оснащен климатическими установками, поддерживающими комфортную температуру и влажность. В салоне есть USB-слоты, анатомические сидения, решения для маломобильных групп населения, высокие потолки и панорамное остекление.

Сам троллейбус может проходить до 80 км без контактной сети. Еще 20 аналогичных моделей установочной партии изготовит «СТМ-Энергорешения» в Санкт-Петербурге для эксплуатации в Челябинске. В дальнейшем серийное производство перенесут на базу ЧТПЗ.

Новенький троллейбус представили на Петербургском форуме Пресс-служба «Синара»