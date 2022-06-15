США выделили миллиард долларов на военную помощь для армии Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент США Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины. Вооруженные силы РФ взяли в плен двух бывших военнослужащих США, участвующих в боевых действиях против России на стороне Украины. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 15 июня.
- Американский лидер Джо Байден выделил 1 миллиард долларов на военную помощь для Украины и 225 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для жителей страны. Финансирование пойдет в том числе на дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для ракетных систем, пояснил президент США.
- Два бывших военнослужащих США попали в плен российской армии возле Харькова в результате участия в боевых действиях против РФ на стороне Украины. Об этом изданию The Telegraph сообщили сослуживцы наемников.
- Вооруженные силы Украины обстреляли село Займище в Брянской области с помощью ракеты «Точка-У». Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные за прошедшие сутки понесли «болезненные» потери в Северодонецке и во всех близлежащих городах. По его словам, столь же ожесточенные бои проходят в Харьковской области. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в разговоре с URA.RU объяснил, что ВСУ обстреливают жилые комплексы в Донецке с целью изменить тактику движения российской армии.
- Националисты удерживают до 1,2 тысячи человек на химическом заводе «Азот» в Северодонецке. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военно-политический блок готовит план перехода украинской армии с постсоветского оружия на вооружение альянса. Ранее американский телеканал CNN сообщал, что ВСУ не могут освоить западную технику и продолжают отдавать предпочтение советской.
Россия проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Ее основными целями является помощь жителям Донбасса и освобождение территорий ДНР и ЛНР, объяснял президент РФ Владимир Путин.
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