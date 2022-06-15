Telegraph: два американских наемника попали в плен к войскам РФ

15 июня 2022 в 22:20 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли в плен двух американских наемников возле Харькова, сообщает СМИ Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Два бывших военнослужащих США попали в плен российской армии в результате участия в боевых действиях против РФ со стороны Украины. Об этом сообщила британская газета The Telegraph. «39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди служили в регулярном подразделении украинской армии. Считается, что они были первыми американскими военнослужащими, которые стали российскими военнопленными», — пишет издание, ссылаясь на информацию сослуживцев бойцов. По информации источников газеты, военные были взяты в плен во время боя за пределами Харькова. «Они спустились по дороге с двумя танками T72, несколькими БМП3 (боевая машина пехоты) и около 100 пехотинцами», — рассказали сослуживцы пленных. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. Позже Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Два бывших военнослужащих США попали в плен российской армии в результате участия в боевых действиях против РФ со стороны Украины. Об этом сообщила британская газета The Telegraph. «39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди служили в регулярном подразделении украинской армии. Считается, что они были первыми американскими военнослужащими, которые стали российскими военнопленными», — пишет издание, ссылаясь на информацию сослуживцев бойцов. По информации источников газеты, военные были взяты в плен во время боя за пределами Харькова. «Они спустились по дороге с двумя танками T72, несколькими БМП3 (боевая машина пехоты) и около 100 пехотинцами», — рассказали сослуживцы пленных. На территории Украины с 24 февраля проводится специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. По информации Минобороны РФ, в боевых действиях на стороне Украины принимают активное участие наемники из разных стран. Позже Верховный суд ДНР приговорил трех украинских наемников из Великобритании и Марокко к смертной казни по обвинению в терроризме и попытке насильственного захвата власти.